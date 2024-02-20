Частина Пересипського району Одеси 22 лютого залишиться без води

В Одесі будуть відключати водопостачання боржникам Одесити заборгували за водопостачання майже пів мільярда гривень. Згідно з постановою Кабміну, “Інфоксводоканал” має право відключати боржникам послуги водопостачання та водовідведення. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Два райони Одеси 27 грудня залишилися без води (ОНОВЛЕНО) Учора, 26 грудня, під час проведення земляних робіт для прокладання електромереж однією із приватних будівельно-монтажних компаній було пошкоджено основний та резервний кабелі електропостачання до об’єкта філії “Інфоксводоканал”, що живить водою Київський та Хаджибейський райони міста. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ