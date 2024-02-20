Частина Пересипського району Одеси 22 лютого залишиться без води

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу частина Пересипського району Одеси 22 лютого тимчасово залишиться без води.
22 лютого 2024 року з 09:30 до 20:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Генерала Бочарова, 6-28, 49а;
- пр. Добровольського, 149/3-149/4;
- вул. Махачкалінська, 17, 18;
- вул. Жоліо Кюрі, 32-36;
- с.Ілічанка.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).