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Вночі росіяни атакували «шахедами» Одеську область – є влучення у Вилкове

Вночі росіяни атакували «шахедами» Одеську область – є влучення у Вилкове

У ніч на неділю, 8 вересня 2024 року, російські терористи вкотре атакували ударними дронами Одеську область. Постраждала громадянська інфраструктура, а двоє безпілотників залетіли на територію Румунії.

За повідомленням Сил оборони Півдня України, ворожі ударні дрони були запущені з акваторії Чорного моря. Повітряна тривога тривала понад три години.

«На жаль, зафіксовано попадання у місті Вилкове, де постраждала громадянська інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс. На щастя, постраждалих немає», – наголошують військові.

Як повідомлялося, всього російські окупанти завдали удару по Україні чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 23 ударними дронами типу «Shahed».

Всього в результаті протиповітряного бою було збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 і 15 «шахедів». Ще два ворожі безпілотники, ймовірно, впали під впливом засобів радіоелектронної боротьби, а також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей.

За інформацією міноборони Румунії, два дрони-камікадзе зайшли у повітряний простір цієї країни. У небо було піднято два винищувачі F-16, але збивати безпілотники не стали. Один із них упав у безлюдній місцевості.

Румунська влада «рішуче засудила» ці атаки, які «невиправдані і суперечать нормам міжнародного права».

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Редакція ПРОФІЛЬ
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