Вночі росіяни атакували «шахедами» Одеську область – є влучення у Вилкове

За повідомленням Сил оборони Півдня України, ворожі ударні дрони були запущені з акваторії Чорного моря. Повітряна тривога тривала понад три години.

«На жаль, зафіксовано попадання у місті Вилкове, де постраждала громадянська інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс. На щастя, постраждалих немає», – наголошують військові.

Як повідомлялося, всього російські окупанти завдали удару по Україні чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 23 ударними дронами типу «Shahed».

Всього в результаті протиповітряного бою було збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 і 15 «шахедів». Ще два ворожі безпілотники, ймовірно, впали під впливом засобів радіоелектронної боротьби, а також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей.

За інформацією міноборони Румунії, два дрони-камікадзе зайшли у повітряний простір цієї країни. У небо було піднято два винищувачі F-16, але збивати безпілотники не стали. Один із них упав у безлюдній місцевості.

Румунська влада «рішуче засудила» ці атаки, які «невиправдані і суперечать нормам міжнародного права».