Ночью россияне атаковали «шахедами» Одесскую область – есть попадания в Вилково

В ночь на воскресенье, 8 сентября 2024 года, русские террористы в очередной раз атаковали ударными дронами Одесскую область. Пострадала гражданская инфраструктура, а два беспилотника залетели на территорию Румынии.
По сообщению Сил обороны Юга Украины, вражеские ударные дроны были запущены из акватории Черного моря. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.
«К сожалению, зафиксированы попадания в городе Вилково, где пострадала гражданская инфраструктура, гостинично-ресторанный комплекс. К счастью, пострадавших нет», – отмечают военные.
Как сообщалось, всего российские оккупанты нанесли удар по Украине четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 23 ударными дронами типа «Shahed».
Всего в результате противовоздушного боя была сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 15 «шахедов». Еще два вражеских беспилотник, вероятно, упали под влиянием средств радиоэлектронной борьбы, а также три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей.
По информации минобороны Румынии, два дрона-камикадзе зашли в воздушное пространство этой страны. В небо были подняты два истребителя F-16, но сбивать беспилотники не стали. Один из них упал в безлюдной местности.
Румынские власти «решительно осудили» эти атаки, «неоправданные и противоречащие нормам международного права».