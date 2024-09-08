Ночью россияне атаковали «шахедами» Одесскую область – есть попадания в Вилково

По сообщению Сил обороны Юга Украины, вражеские ударные дроны были запущены из акватории Черного моря. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

«К сожалению, зафиксированы попадания в городе Вилково, где пострадала гражданская инфраструктура, гостинично-ресторанный комплекс. К счастью, пострадавших нет», – отмечают военные.

Как сообщалось, всего российские оккупанты нанесли удар по Украине четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 23 ударными дронами типа «Shahed».

Всего в результате противовоздушного боя была сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 15 «шахедов». Еще два вражеских беспилотник, вероятно, упали под влиянием средств радиоэлектронной борьбы, а также три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей.

По информации минобороны Румынии, два дрона-камикадзе зашли в воздушное пространство этой страны. В небо были подняты два истребителя F-16, но сбивать беспилотники не стали. Один из них упал в безлюдной местности.

Румынские власти «решительно осудили» эти атаки, «неоправданные и противоречащие нормам международного права».