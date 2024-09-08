Війна, день 928: як протистояти російським дронам?

Мінус 15 «шахедів» та одна ракета Х-59

У ніч на 8 вересня 2024 року окупанти завдали удару чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 з Білгородської області росії та 23 ударними лронами (БпЛА) типу «Shahed» (райони пусків: Курськ і мис Чауда, Крим).

За інформацією Повітряних сил, напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 і 15 ударних БпЛА.

Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені (ймовірно, впали під впливом засобів РЕБ). Також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей унаслідок активної протидії Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Крім того, цієї ночі ворог завдав удару по Сумах. За інформацією місцевої ОВА, загинули двоє людей і ще четверо людей поранені, зокрема двоє дітей.

Також пошкоджено приватні будинки, автомобілі.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби.

Найгарячіші напрямки фронту – Покровський і Курахівський

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, минулої доби по всьому фронту зафіксовано 183 бойові зіткнення. Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими.

У суботу, 7 вересня, ворог завдав за позиціями наших військ та населених пунктів чотири ракетні та 93 авіаційні удари (у тому числі задіяв 128 КАБ) та 1548 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4579 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів з РСЗВ.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по двох пунктах управління, засобу ракетних військ та артилерії (РВіА) та десяти районам зосередження особового складу ворога.

Так, наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в його тилу.

Україна розвиває свої засоби радіоелектронної боротьби

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Україна продовжує активно та успішно розвивати свої засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії російським дронам.

Це дозволяє українським військовим використовувати системи нижчого класу для протидії російському тиску на обмежену систему протиповітряної оборони України. Наші РЕБи навчилися виводити з ладу «шахеди» і змушують дрони змінювати курс та падати після того, як закінчується паливо.

Втрати ворога на ранок 8 вересня 2024 року

Минулої доби Сили оборони ліквідували 1270 окупантів, інформує Генштаб ЗСУ. У техніці за минулу добу у ворога втрати наступні: