Ночью Одессу укутает густой туман – объявлено штормовое предупреждение

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ночь на понедельник, 11 декабря и ранним утром этого дня в Одессе и Одесской области ожидается сильный туман. Видимость на автодорогах составит не более 200-500 м. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
Помимо этого, на севере области на дорогах возможна гололедица.
Водителям рекомендуется быть предельно внимательными и придерживаться следующих правил вождения в тумане:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
При этом, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Одессе и области сохранится плюсовая температура.
Более подробный прогноз погоды «Одесская жизнь» представит позже.