Ночью Одессу укутает густой туман – объявлено штормовое предупреждение

Одесская область: на одном из пунктов пропуска ограничат движение транспорта С завтрашнего дня, субботы, 9 декабря 2023 года, в Одесской области будет временно ограничено движение транспорта на одном из международных пунктов пересечения государственной границы между Украиной и Молдовой. ПОДРОБНЕЕ