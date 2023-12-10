Новости Одессы и Одесской области

Ночью Одессу укутает густой туман – объявлено штормовое предупреждение

Ночью Одессу укутает густой туман – объявлено штормовое предупреждение

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ночь на понедельник, 11 декабря и ранним утром этого дня в Одессе и Одесской области ожидается сильный туман. Видимость на автодорогах составит не более 200-500 м. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Помимо этого, на севере области на дорогах возможна гололедица.

Водителям рекомендуется быть предельно внимательными и придерживаться следующих правил вождения в тумане:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

При этом, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Одессе и области сохранится плюсовая температура.

Более подробный прогноз погоды «Одесская жизнь» представит позже.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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