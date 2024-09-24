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В Одесі пролунав вибух: місто атакувала російська авіація

В Одесі пролунав вибух: місто атакувала російська авіація

Пізнього вечора 24 вересня в Одесі було чути сильний вибух. Перед цим було оголошено про ракетну небезпеку.

За інформацією моніторингових каналів, у Чорному морі було помічено два російські літаки тактичної авіації – Су-57 і Су-35. Одеситів та мешканці області попередили про ракетну небезпеку. Потім було повідомлення, що зафіксовано пуск ворожої ракети.

Жителі деяких районів міста чули проліт зенітної ракети ППО Сил оборони України. Незабаром над морем пролунав вибух. Інших подробиць ворожої атаки поки що невідомо. Російська ракета цілком могла бути збита – літаки тактичної авіації озброєні крилатими ракетами Х-59/Х-69, більшість яких успішно перехоплюється одеськими зенітниками.

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