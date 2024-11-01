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Вимкнення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 1 листопада

Вимкнення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 1 листопада

У четвер, 1 листопада 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» проводить планові ремонтні роботи на міських електромережах. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Південний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Дачна, 4/2,
  • Друга, 20,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • М. Троїцького, 3Б,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84-195,
  • Симоненка, 2а,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 90-197,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3.

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Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Композитора Лятошинського (Перепечка), 1-65,
  • вул. Ближні Млини (Кондренка), 1-99,
  • Бажана, 1-20,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а,
  • вул. Малішевського (Гастелло), 9-55,
  • Гранатна, 1-25,
  • Й. Прибіка (Мінська), 7-49,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 1-33/1, 33в,
  • Кордонна, 3а-74в,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а,
  • Косяченка Олексія, 9-54/2,
  • Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
  • Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-152,
  • Платанова, 1-126,
  • Радісна, 114,116,
  • С. Ріхтера, 8-109,
  • Сільська, 7-44,
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
  • Текстильників, 1-14а,
  • Т. Тесс, 1-60а,
  • Туристська, 1-19,
  • Ф. Ліста (Єліна),
  • дор. Овідіопольська, 3/1,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5,7,9;
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Короткий, 2-4,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • пров. Парашутний, 1,1б,
  • пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський),
  • проїзд Бузковий, 1-6.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • 6-а, 7-а, 8-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-я, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-а, 50-а, 51-а, 52-а, 53-я, 54-а, 55-а лінія на ж/м,
  • 1-а Сортувальна,
  • 1а-44, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська,
  • Аграрна, 1-21,
  • А. Міцкевича, 1-35,
  • Балтська дор., 1а-84а,
  • Юзефа Крашевського (Крилова), 1-42,
  • Вишнева, 1-43а,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
  • пров. Технарський (пров. 1-й Восьмого березня), 3-10, 1-103,
  • пров. Арковий,
  • пров. Паркетний,
  • пров. Корковий,
  • пров. Кодимський,
  • пров. Анкерний,
  • пров. Бейтельсбахера,
  • пров. Меблевий,
  • пров. Волтона,
  • Віктора Скаржинського узвіз,
  • Метизна (1-а лінія Восьмого березня), 1 -24а,
  • Килимова (2-а лінія Восьмого березня), 1-109а,
  • Гобеленова  (3-я лінія Восьмого березня), 1-20,
  • Фахова (4-а лінія Восьмого березня), 1-50/3,
  • Бондарна (5-а лінія Восьмого березня), 1-34,
  • Головна, 1-33,
  • Горбиста, 1-15,
  • Дем’янова, 1-13а,
  • Дзвінка, 1-32,
  • Дніпровська, 1-40,
  • Донецька, 1-4,
  • Жевахова, 3а-61а,
  • Жевахова гора, 17-87,
  • Жоліо Кюрі, 1-26,
  • Закарпатська, 1-209,
  • І. Луценка, 38, 47/1, 56;
  • Кавказька, 1-41,
  • Капітана Кузнєцова, 71а-102,
  • Кар’єрна, 1-25,
  • Каришковського, 2-60,
  • Керченська, 8-131,
  • Кінноармійська, 2-57,
  • Бахмутська (Курська), 1-80а,
  • Л. Українки, 1-86а,
  • Локомотивна, 1-27,
  • Котлєєвська (Ломоносова), 13-18,
  • Лузанівська, 5-104,
  • Луцька, 1-135,
  • Лютнева, 1-59,
  • Мелітопольська, 1-58б,
  • Миколаївська дор., 289-295,
  • Петра Болбочана (Мічуріна), 4а,
  • Волова площа (пл. Мічуріна), 2-29а,
  • Перемоги 1-87,
  • Пісочна, 1-172,
  • Посівна, 1-56,
  • Прокатна, 1-12а,
  • Ракетна, 1-18,
  • Рельєфна, 1-35,
  • Ринкова, 7,
  • Просторова, 1-74,
  • Маріупольська (Ростовська), 1-19а,
  • Серогодського, 1-73/корп.1,
  • Сімферопольська, 1-24,
  • Соляна, 1-85,
  • Степова, 1-14,
  • Фахова, 15,
  • Флотська, 2-29,
  • Центральна, 2-38,
  • Червона, 5-15,
  • Шептицького, 4-93,
  • Яблучна, 1-4,
  • пров. з 1-о по 13-й Чорноморський,
  • пров. з 1-й по 8-й Балтський, 1-11,
  • пров. 1-й, 2-й Лютневий,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Флотський,
  • пров. 2-й Восьмого березня, 1-8а,
  • пров. 2-й Керченський, 1-15,
  • пров. Асєєва, 1-57а,
  • пров. Баркасний, 1-4,
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10,
  • пров. Б. Кифоренка, 2-35,
  • пров. Вишневий, 2а-14а,
  • пров. В. Терещенка, 7, 13а,
  • пров. Ігоря Кисельова, 1-33,
  • пров. Кавказький, 1-8,
  • пров. Навігаційний, 9-19,
  • пров. Неплія, 1-12,
  • пров. О. Андрійця, 1-7,
  • пров. О. Стороженка, 2-10,
  • пров. О.Пресича, 2-26,
  • пров. Пісочний, 1-4,
  • просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 1а-59.
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