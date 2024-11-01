Вимкнення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 1 листопада

У четвер, 1 листопада 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» проводить планові ремонтні роботи на міських електромережах. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Південний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Абрикосова, 4-105а,
- Дачна, 4/2,
- Друга, 20,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- М. Троїцького, 3Б,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84-195,
- Симоненка, 2а,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 90-197,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3.
Вибір редакції: Знову «Вовина тисяча»: куди підуть мільярди та хто скористається виплатою
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Композитора Лятошинського (Перепечка), 1-65,
- вул. Ближні Млини (Кондренка), 1-99,
- Бажана, 1-20,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а,
- вул. Малішевського (Гастелло), 9-55,
- Гранатна, 1-25,
- Й. Прибіка (Мінська), 7-49,
- Квіткова, 1-21,
- Квітнева, 1-33/1, 33в,
- Кордонна, 3а-74в,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а,
- Косяченка Олексія, 9-54/2,
- Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
- Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-152,
- Платанова, 1-126,
- Радісна, 114,116,
- С. Ріхтера, 8-109,
- Сільська, 7-44,
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
- Текстильників, 1-14а,
- Т. Тесс, 1-60а,
- Туристська, 1-19,
- Ф. Ліста (Єліна),
- дор. Овідіопольська, 3/1,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5,7,9;
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Короткий, 2-4,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Мостовий, 1-4,
- пров. Парашутний, 1,1б,
- пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський),
- проїзд Бузковий, 1-6.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- 6-а, 7-а, 8-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-я, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-а, 50-а, 51-а, 52-а, 53-я, 54-а, 55-а лінія на ж/м,
- 1-а Сортувальна,
- 1а-44, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська,
- Аграрна, 1-21,
- А. Міцкевича, 1-35,
- Балтська дор., 1а-84а,
- Юзефа Крашевського (Крилова), 1-42,
- Вишнева, 1-43а,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
- пров. Технарський (пров. 1-й Восьмого березня), 3-10, 1-103,
- пров. Арковий,
- пров. Паркетний,
- пров. Корковий,
- пров. Кодимський,
- пров. Анкерний,
- пров. Бейтельсбахера,
- пров. Меблевий,
- пров. Волтона,
- Віктора Скаржинського узвіз,
- Метизна (1-а лінія Восьмого березня), 1 -24а,
- Килимова (2-а лінія Восьмого березня), 1-109а,
- Гобеленова (3-я лінія Восьмого березня), 1-20,
- Фахова (4-а лінія Восьмого березня), 1-50/3,
- Бондарна (5-а лінія Восьмого березня), 1-34,
- Головна, 1-33,
- Горбиста, 1-15,
- Дем’янова, 1-13а,
- Дзвінка, 1-32,
- Дніпровська, 1-40,
- Донецька, 1-4,
- Жевахова, 3а-61а,
- Жевахова гора, 17-87,
- Жоліо Кюрі, 1-26,
- Закарпатська, 1-209,
- І. Луценка, 38, 47/1, 56;
- Кавказька, 1-41,
- Капітана Кузнєцова, 71а-102,
- Кар’єрна, 1-25,
- Каришковського, 2-60,
- Керченська, 8-131,
- Кінноармійська, 2-57,
- Бахмутська (Курська), 1-80а,
- Л. Українки, 1-86а,
- Локомотивна, 1-27,
- Котлєєвська (Ломоносова), 13-18,
- Лузанівська, 5-104,
- Луцька, 1-135,
- Лютнева, 1-59,
- Мелітопольська, 1-58б,
- Миколаївська дор., 289-295,
- Петра Болбочана (Мічуріна), 4а,
- Волова площа (пл. Мічуріна), 2-29а,
- Перемоги 1-87,
- Пісочна, 1-172,
- Посівна, 1-56,
- Прокатна, 1-12а,
- Ракетна, 1-18,
- Рельєфна, 1-35,
- Ринкова, 7,
- Просторова, 1-74,
- Маріупольська (Ростовська), 1-19а,
- Серогодського, 1-73/корп.1,
- Сімферопольська, 1-24,
- Соляна, 1-85,
- Степова, 1-14,
- Фахова, 15,
- Флотська, 2-29,
- Центральна, 2-38,
- Червона, 5-15,
- Шептицького, 4-93,
- Яблучна, 1-4,
- пров. з 1-о по 13-й Чорноморський,
- пров. з 1-й по 8-й Балтський, 1-11,
- пров. 1-й, 2-й Лютневий,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Флотський,
- пров. 2-й Восьмого березня, 1-8а,
- пров. 2-й Керченський, 1-15,
- пров. Асєєва, 1-57а,
- пров. Баркасний, 1-4,
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10,
- пров. Б. Кифоренка, 2-35,
- пров. Вишневий, 2а-14а,
- пров. В. Терещенка, 7, 13а,
- пров. Ігоря Кисельова, 1-33,
- пров. Кавказький, 1-8,
- пров. Навігаційний, 9-19,
- пров. Неплія, 1-12,
- пров. О. Андрійця, 1-7,
- пров. О. Стороженка, 2-10,
- пров. О.Пресича, 2-26,
- пров. Пісочний, 1-4,
- просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 1а-59.