Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 1 ноября

Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 1 ноября

В четверг, 1 ноября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы на городских электросетях. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Южный РЭС

Работы до 19:00:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Дачная, 4/2,
  • Вторая, 20,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • М. Троицкого, 3Б,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84-195,
  • Симоненко, 2а,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • дор. Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й Равенства, 90-197,
  • пер. Абрикосовый, 1-43,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3.

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Центральный РЭС

Работы 19.00:

  • Композитора Лятошинского (Перепечка), 1-65,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99,
  • Бажана, 1-20,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63а,
  • ул. Малишевского (Гастелло), 9-55,
  • Гранатная, 1-25,
  • И. Прибика (Минская),
  • И. Прибика (Минская), 7-49,
  • Цветочная, 1-21,
  • Апрельская, 1-33/1, 33в,
  • Кордонная, 3а-74в,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а,
  • Косяченко Алексея, 9-54/2,
  • Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
  • Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-152,
  • Платанова, 1-126,
  • Радостная, 114,116,
  • С. Рихтера, 8-109,
  • Сельская, 7-44,
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
  • Текстильщиков, 1-14а,
  • Т. Тесс, 1-60а,
  • Туристская, 1-19,
  • Ф. Листа (Елина),
  • дор. Овидиопольская, 3/1,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2,
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5,7,9;
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Короткий, 2-4,
  • переулок Малиновский, 7,
  • переулок Мостовой, 1-4,
  • переулок Парашютный, 1,1б,
  • переулок Константина Пигрова (переулок Спартаковский),
  • проезд Сиреневый, 1-6.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-а, 11-а, 12-а, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-я, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-а, 50-а, 51-а, 52-а, 53-я, 54-а, 55-а линия на ж/м,
  • 1-я Сортировочная,
  • 1я-44, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская,
  • Аграрная, 1-21,
  • А. Мицкевича, 1-35,
  • Балтская дор, 1а-84а,
  • Юзефа Крашевского (Крылова), 1-42,
  • Вишневая, 1-43а,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
  • пер. Технарский (пер. 1-й Восьмого марта), 3-10, 1-103,
  • пер. Арочный,
  • пер. Паркетный,
  • пер. Корковый,
  • пер. Кодымский,
  • пер. Анкерный,
  • пер. Бейтельсбахера,
  • пер. Мебельный,
  • пер. Волтона,
  • Виктора Скаржинского спуск,
  • Метизная (1-я линия Восьмого марта), 1 -24а,
  • Ковровая (2-я линия Восьмого марта), 1-109а,
  • Гобеленова (3-я линия Восьмого марта), 1-20,
  • Фаховая (4-я линия Восьмого марта), 1-50/3,
  • Бондарная (5-я линия Восьмого марта), 1-34,
  • Главная, 1-33, Горбистая, 1-15,
  • Демьянова, 1-13а,
  • Звонкая, 1-32,
  • Днепровская, 1-40,
  • Донецкая, 1-4,
  • Жевахова, 3а-61а,
  • Жевахова гора, 17-87,
  • Жолио Кюри, 1-26,
  • Закарпатская, 1-209,
  • И. Луценко, 38, 47/1, 56;
  • Кавказская, 1-41,
  • Капитана Кузнецова, 71а-102,
  • Карьерная, 1-25,
  • Карышковского, 2-60,
  • Керченская, 8-131,
  • Конноармейская, 2-57,
  • Бахмутская (Курская), 1-80а,
  • Л. Украинки, 1-86а,
  • Локомотивная, 1-27,
  • Котлеевская (Ломоносова),13-18,
  • Лузановская, 5-104,
  • Луцкая, 1-135,
  • Февральская, 1-59,
  • Мелитопольская, 1-58б,
  • Николаевская дор, 289-295,
  • Петра Болбочана (Мичурина), 4а,
  • Волова площадь (пл. Мичурина), 2-29а,
  • Победы 1-87,
  • Песочная, 1-172,
  • Посевная, 1-56,
  • Прокатная, 1-12а,
  • Ракетная, 1-18,
  • Рельефная, 1-35,
  • Рыночная, 7,
  • Пространственная, 1-74,
  • Мариупольская (Ростовская), 1-19а,
  • Серогодского, 1-73/корп.1,
  • Симферопольская, 1-24,
  • Соляная, 1-85,
  • Степная, 1-14,
  • Фаховая, 15,
  • Флотская, 2-29,
  • Центральная, 2-38,
  • Красная, 5-15,
  • Шептицкого, 4-93,
  • Яблочная, 1-4,
  • пер. с 1-о по 13-й Черноморский,
  • пер. с 1-й по 8-й Балтский, 1-11,
  • пер. 1-й, 2-й Февральский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Флотский,
  • пер. 2-й Восьмого марта, 1-8а,
  • пер. 2-й Керченский, 1-15,
  • пер. Асеева, 1-57а,
  • пер. Баркасный, 1-4,
  • пер. Савранский (переулок Большевицкий), 3-10,
  • переулок. Б. Кифоренко, 2-35,
  • переулок Вишневый, 2а-14а,
  • переулок В. Терещенко, 7, 13а,
  • переулок. Игоря Киселева, 1-33,
  • переулок Кавказский, 1-8,
  • переулок. Навигационный, 9-19,
  • переулок. Неплия, 1-12,
  • переулок. А. Андрийца, 1-7,
  • переулок. А. Стороженко, 2-10,
  • переулок. А.Пресича, 2-26,
  • переулок. Песочный, 1-4,
  • просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 1а-59.

 

 

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