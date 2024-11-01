Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 1 ноября

В четверг, 1 ноября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы на городских электросетях. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Южный РЭС
Работы до 19:00:
- Абрикосовая, 4-105а,
- Дачная, 4/2,
- Вторая, 20,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- М. Троицкого, 3Б,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-195,
- Симоненко, 2а,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- дор. Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. 1-й Равенства, 90-197,
- пер. Абрикосовый, 1-43,
- пер. Равенства, 92,
- пер. Янтарный, 6-8/корп.3.
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Центральный РЭС
Работы 19.00:
- Композитора Лятошинского (Перепечка), 1-65,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99,
- Бажана, 1-20,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63а,
- ул. Малишевского (Гастелло), 9-55,
- Гранатная, 1-25,
- И. Прибика (Минская),
- И. Прибика (Минская), 7-49,
- Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 1-33/1, 33в,
- Кордонная, 3а-74в,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а,
- Косяченко Алексея, 9-54/2,
- Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
- Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-152,
- Платанова, 1-126,
- Радостная, 114,116,
- С. Рихтера, 8-109,
- Сельская, 7-44,
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
- Текстильщиков, 1-14а,
- Т. Тесс, 1-60а,
- Туристская, 1-19,
- Ф. Листа (Елина),
- дор. Овидиопольская, 3/1,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 2/корп.2,
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5,7,9;
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Короткий, 2-4,
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Мостовой, 1-4,
- переулок Парашютный, 1,1б,
- переулок Константина Пигрова (переулок Спартаковский),
- проезд Сиреневый, 1-6.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-а, 11-а, 12-а, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-я, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-а, 50-а, 51-а, 52-а, 53-я, 54-а, 55-а линия на ж/м,
- 1-я Сортировочная,
- 1я-44, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская,
- Аграрная, 1-21,
- А. Мицкевича, 1-35,
- Балтская дор, 1а-84а,
- Юзефа Крашевского (Крылова), 1-42,
- Вишневая, 1-43а,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
- пер. Технарский (пер. 1-й Восьмого марта), 3-10, 1-103,
- пер. Арочный,
- пер. Паркетный,
- пер. Корковый,
- пер. Кодымский,
- пер. Анкерный,
- пер. Бейтельсбахера,
- пер. Мебельный,
- пер. Волтона,
- Виктора Скаржинского спуск,
- Метизная (1-я линия Восьмого марта), 1 -24а,
- Ковровая (2-я линия Восьмого марта), 1-109а,
- Гобеленова (3-я линия Восьмого марта), 1-20,
- Фаховая (4-я линия Восьмого марта), 1-50/3,
- Бондарная (5-я линия Восьмого марта), 1-34,
- Главная, 1-33, Горбистая, 1-15,
- Демьянова, 1-13а,
- Звонкая, 1-32,
- Днепровская, 1-40,
- Донецкая, 1-4,
- Жевахова, 3а-61а,
- Жевахова гора, 17-87,
- Жолио Кюри, 1-26,
- Закарпатская, 1-209,
- И. Луценко, 38, 47/1, 56;
- Кавказская, 1-41,
- Капитана Кузнецова, 71а-102,
- Карьерная, 1-25,
- Карышковского, 2-60,
- Керченская, 8-131,
- Конноармейская, 2-57,
- Бахмутская (Курская), 1-80а,
- Л. Украинки, 1-86а,
- Локомотивная, 1-27,
- Котлеевская (Ломоносова),13-18,
- Лузановская, 5-104,
- Луцкая, 1-135,
- Февральская, 1-59,
- Мелитопольская, 1-58б,
- Николаевская дор, 289-295,
- Петра Болбочана (Мичурина), 4а,
- Волова площадь (пл. Мичурина), 2-29а,
- Победы 1-87,
- Песочная, 1-172,
- Посевная, 1-56,
- Прокатная, 1-12а,
- Ракетная, 1-18,
- Рельефная, 1-35,
- Рыночная, 7,
- Пространственная, 1-74,
- Мариупольская (Ростовская), 1-19а,
- Серогодского, 1-73/корп.1,
- Симферопольская, 1-24,
- Соляная, 1-85,
- Степная, 1-14,
- Фаховая, 15,
- Флотская, 2-29,
- Центральная, 2-38,
- Красная, 5-15,
- Шептицкого, 4-93,
- Яблочная, 1-4,
- пер. с 1-о по 13-й Черноморский,
- пер. с 1-й по 8-й Балтский, 1-11,
- пер. 1-й, 2-й Февральский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Флотский,
- пер. 2-й Восьмого марта, 1-8а,
- пер. 2-й Керченский, 1-15,
- пер. Асеева, 1-57а,
- пер. Баркасный, 1-4,
- пер. Савранский (переулок Большевицкий), 3-10,
- переулок. Б. Кифоренко, 2-35,
- переулок Вишневый, 2а-14а,
- переулок В. Терещенко, 7, 13а,
- переулок. Игоря Киселева, 1-33,
- переулок Кавказский, 1-8,
- переулок. Навигационный, 9-19,
- переулок. Неплия, 1-12,
- переулок. А. Андрийца, 1-7,
- переулок. А. Стороженко, 2-10,
- переулок. А.Пресича, 2-26,
- переулок. Песочный, 1-4,
- просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 1а-59.