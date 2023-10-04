Військовим збільшили суму додаткової грошової винагороди: Міноборони

Перелік військовослужбовців, яким виплатять додаткову грошову винагороду розширено. Також збільшать виплати пораненим, строковикам, курсантам, інструкторам навчальних центрів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Раніше “Одеське життя” писало, що у червні цього року Верховна Рада проголосувала за повернення доплат військовим. А також за їхнє призначення строковикам і курсантам.

Вчора, 3 жовтня, у Міноборони повідомили, що найближчим часом додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військовослужбовців:

100 000 гривень – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

100 000 гривень – військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

50 000 гривень – військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

30 000 гривень – військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Нараховується з 29-го вересня.

Для інших категорій військовослужбовців сума додаткових виплат залишається без змін.

Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Інструктори навчальних центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Строковики – 6 000 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Курсанти – 2 350 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Зазначені військовослужбовці отримають відповідні доплати найближчим часом.

У повідомленні Міноборони йдеться, що оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня.

Також в Міністерстві зауважили, що виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні – 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісти.

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