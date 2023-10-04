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Военным увеличили сумму дополнительного денежного вознаграждения: Минобороны

Военным увеличили сумму дополнительного денежного вознаграждения: Минобороны

Перечень военнослужащих, которым выплатят дополнительное денежное вознаграждение, расширен. Также увеличат выплаты раненым, срочникам, курсантам, инструкторам учебных центров.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Ранее Одесская жизнь писала, что в июне этого года Верховная Рада проголосовала за возврат доплат военным. А также за их назначение срочникам и курсантам.

Вчера, 3 октября, в Минобороны сообщили, что в ближайшее время дополнительное вознаграждение поступит на счета следующих категорий военнослужащих:

  • 100 000 гривен – военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые производят огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Насчитывается с 29 сентября;
  • 100 000 гривен – военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Насчитывается с 29 сентября;
  • 50 000 гривен – военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000). Насчитывается с 29 сентября;
  • 30 000 гривен – военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий. Насчитывается с 29 сентября.

Для других категорий военнослужащих сумма дополнительных выплат остается по-прежнему.

  • Раненые военнослужащие, находящиеся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 гривен. Насчитывается с 1 июня.
  • Инструкторы учебных центров будут получать дополнительно от 15 000 до 30 000 гривен. Насчитывается с 1 июня.
  • Срочники – 6 000 гривен. Насчитывается с 1 июня.
  • Курсанты – 2 350 гривен. Насчитывается с 1 июня.

Указанные военнослужащие получат соответствующие доплаты в ближайшее время.

В сообщении Минобороны говорится, что обновленное денежное довольствие военнослужащие начнут получать с 29 сентября.

Также в Министерстве отметили, что выплаты бойцам, воюющим на переднем крае, сохранены на том же уровне – 100 000 гривен. Это же касается военнослужащих, получивших ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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