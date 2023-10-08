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Війна в Ізраїлі: у посольстві підтвердили загибель громадян України

Війна в Ізраїлі: у посольстві підтвердили загибель громадян України

Внаслідок атаки терористичної організації ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року загинули двоє громадян України.

Як повідомляє видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на коментар посольства України в Ізраїлі, зараз вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих.

«Посольством України отримано підтвердження від поліції Ізраїлю щодо загибелі двох громадян України. Вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих. Інформація про наявність громадян України серед поранених чи зниклих безвісти поки що відсутня»,

– йдеться у повідомленні посольства.

Як зазначається, посольство України продовжує перебувати у координації з поліцією, оперативним штабом МЗС та інститутом судової медицини Ізраїлю.

«Починаючи з 7 жовтня до посольства України надійшло понад 100 звернень українців. Надано допомогу трьом сім’ям у пошуку житла, одній родині на виїзді з м. Ашкелон, встановлено місцезнаходження п’яти громадян України на півдні Ізраїлю. Аеропорт Бен Гуріон продовжує функціонувати у штатному режимі»,

– інформує посольство.

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що підтверджено інформацію про загибель в Ізраїлі двох українок.

«Обидві громадянки тривалий час проживали в країні. Консули надають необхідну консульську допомогу, підтримують зв’язок із родичами»,

– сказав Ніколенко.

Тим часом, військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення пункту 40 Алефа, що означає офіційне оголошення війни.

Нагадаємо, вранці суботи, 7 жовтня 2023 року, Cектор Газа завдав масованих ракетних ударів по центральних і південних районах Ізраїлю, після чого на територію країни десантувалися палестинські сили. Бойовики ХАМАС захопили у заручники як військових і поліцейських, так і сотні мирних жителів, зокрема жінок та дітей, яких вивезли до Сектору Газа.

За інформацією Jerusalem Post, 750 ізраїльтян вважаються зниклими безвісти. 350 загинули, понад 1800 людей поранено. Армія Ізраїлю підтвердила смерть 26 військовослужбовців. Бойовики викрали 100 людей.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок нападу ХАМАС на прикордонні поселення в Ізраїлі різко зросла з 300 вранці до 600 вдень 8 жовтня.

Напередодні ізраїльська армія повернула контроль над захопленою вранці військовою базою Reim, а також знищила всіх бойовиків ХАМАС та «Ісламського джихаду» у селищі Беері, де відбувалися найважчі бої. Військові дії також завершено ще у двох сусідніх селищах, розташованих поблизу кордону із сектором Газа.

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