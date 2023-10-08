Война в Израиле: в посольстве подтвердили гибель граждан Украины

В результате атаки террористической организации ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года погибли двое граждан Украины.

Как сообщает издание «Интерфакс-Украина» со ссылкой на комментарий посольства Украины в Израиле, сейчас принимаются меры по организации репатриации тел погибших.

«Посольством Украины получено подтверждение от полиции Израиля относительно гибели двух граждан Украины. Принимаются меры по организации репатриации тел погибших. Информация о наличии граждан Украины среди раненых или пропавших без вести пока отсутствует»,

– говорится в сообщении посольства.

Как отмечается, посольство Украины продолжает находиться в координации с полицией, оперативным штабом МИД и институтом судебной медицины Израиля.

«Начиная с 7 октября в посольство Украины поступило более 100 обращений украинцев. Оказана помощь трем семьям в поиске жилья, одной семье в выезде из г. Ашкелон, установлено местонахождение пяти граждан Украины на юге Израиля. Аэропорт Бен Гурион продолжает функционировать в штатном режиме»,

– информирует посольство.

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что подтверждена информация о гибели в Израиле двух украинок.

«Обе гражданки долгое время проживали в стране. Консулы оказывают необходимую консульскую помощь, поддерживают связь с родственниками»,

– сказал Николенко.

Тем временем военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение пункта 40 Алефа, что означает официальное объявление войны.

Напомним, утром субботы, 7 октября 2023 года, Cектор Газа нанес массированные ракетные удары по центральным и южным районам Израиля, после чего на территорию страны десантировались палестинские силы. Боевики ХАМАС захватили в заложники как военных и полицейских, так и сотни мирных жителей, в том числе женщин и детей, которых вывезли в Сектор Газа.

По информации Jerusalem Post, 750 израильтян считаются пропавшими без вести. 350 погибли, более 1800 человек ранены. Армия Израиля подтвердила смерть 26 военнослужащих. Боевики похитили 100 человек.

По последним данным, число погибших в результате нападения ХАМАС на пограничные поселения в Израиле резко возросло с 300 утром до примерно 600 днем 8 октября.

Накануне израильская армия вернула контроль над захваченной утром военной базой Reim, а также уничтожила всех боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» в поселке Беэри, в котором происходили самые тяжелые бои. Военные действия также завершены еще в двух соседних поселках, расположенных близ границы с сектором Газа.