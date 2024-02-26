Війна, день 733-й: російські терористи знову розстріляли українських військових

Нічна ракетно-дронова атака 26 лютого

У ніч на понеділок, 26 лютого, країна-агресор атакувала Україну різними типами ракет та іранськими дронами-камікадзе.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, окупанти атакували балістичною ракетою Іскандер-М, двома ЗКР С-300, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною – Х-31П та 14-ма ударними безпілотниками типу Shahed.

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною було знищено три ракети Х-59 і дев’ять шахедів у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ Сил оборони України.

Росіяни знову розстріляли українських військових

Російські окупанти в суботу, 24 лютого, розстріляли дев’ятьох беззбройних українських військовополонених на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє аналітичний портал DeepState.

Попередньо, загинули бійці 92 ОМБр ЗСУ “або хтось із приданих їм підрозділів”.

На оприлюдненому відео видно, як українські військові виходять з окопу з піднятими вгору руками. Їх змушують лягати обличчям до землі, а потім – розстрілюють.

DeepState пише, що за останній час російські терористи вчинили багато розстрілів українських військових, яких брали в полон.

Коротко про ситуацію на фронті

На 733-й день війни російські війська продовжують наступати на захід від Авдіївки. Захоплено село Ласточкине, куди українські війська відійшли з Авдіївки. Українські військові та пабліки пишуть, що Ласточкине довелося залишити через загрозу флангам і маршрутам постачання.

Також активізувалися бої на Запорізькому напрямку.

На фронті минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних і 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено 3 ракети та 9 БПЛА типу “Shahed”.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 артилерійських позиціях противника.

Втрати ворога на ранок 26 лютого

Сили оборони за добу ліквідували: