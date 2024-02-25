Війна, день 732: черговий нічний терор та удар по залізничному вокзалу

До Одеської області не долетіли 2 ракети

Цієї ночі ворог знову тероризував Україну, влаштувавши комбіновану повітряну атаку.

За даними Повітряних сил, у ніч на 25 лютого 2024 року противник вкотре атакував Україну, застосувавши 18 ударних дронів типу «Shahed-136/131».

Внаслідок повітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 «шахедів» у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

А на південному напрямку силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 4 ворожі ударні безпілотники (БпЛА) «Shahed-136/131», з яких 3 – у Миколаївській та 1 – у Херсонській області.

Також підрозділом протиповітряної оборони на Херсонщині знищено розвідувальний БпЛА «ZALA».

У свою чергу, Сили оборони Півдня України інформують, що напередодні ввечері ворог направив по Одеській області протирадіолокаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря. Обидві ракети були успішно ліквідовані.

Окупанти вдарили по вокзалу в Костянтинівці

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 24 лютого, на фронті сталося 84 бойові зіткнення. Війська рф продовжують наступати на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах.

Ворог продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів, а також веде обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Загалом ворог завдав 9 ракетних та 77 авіаційних ударів, а також здійснив 119 обстрілів з РСЗВ за позиціями наших військ та населених пунктах.

Також повідомляється, що після взяття Авдіївки російські військові захопили населений пункт Ласточкино і продовжують чинити тиск на Орлівку та Північне.

Крім того, окупанти зруйнували будівлю залізничного вокзалу в Костянтинівці Донецької області, вдаривши вночі, попередньо ракетами С-300.

Внаслідок обстрілу легкі поранення отримала одна жінка. Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, громадянську інфраструктуру.

Які втрати зазнав ворог на ранок 25 лютого

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано поразки по одній станції радіолокації і двом районам зосередження особового складу противника.

Загальні бойові втрати рашистів на ранок 25 лютого 2024 орієнтовно склали: