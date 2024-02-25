Война, день 732: очередной ночной террор и удар по железнодорожному вокзалу

До Одесской области не долетели 2 ракеты

Этой ночью враг снова терроризировал Украину, устроив комбинированную воздушную атаку.

По данным Воздушных сил, в ночь на 25 февраля 2024 года противник в очередной раз атаковал Украину, применив 18 ударных дронов типа «Shahed-136/131».

В результате воздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожено 16 «шахедов» в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.

А на южном направлении силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожены 4 вражеских ударных беспилотника (БпЛА) «Shahed-136/131», из которых 3 – в Николаевской и 1 – в Херсонской области.

Также подразделением противовоздушной обороны в Херсонской области уничтожен разведывательный БпЛА «ZALA».

В свою очередь Силы обороны Юга Украины информируют, что накануне вечером враг направил по Одесской области противорадиолокационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации из акватории Черного моря. Обе ракеты были успешно ликвидированы.

Оккупанты ударили по вокзалу в Константиновке

По информации Генштаба ВСУ, в течение прошедших суток, 24 февраля, на фронте произошло 84 боевых столкновения. Войска рф продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары, а также ведет обстрелы из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Всего враг нанес 9 ракетных и 77 авиационных ударов, а также совершил 119 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также сообщается, что после взятия Авдеевки российские военные захватили населенный пункт Ласточкино и продолжают оказывать давление на Орловку и Северное.

Кроме того, оккупанты разрушили здание железнодорожного вокзала в Константиновке Донецкой области, ударив ночью, предварительно, ракетами С-300.

В результате обстрела легкие ранения получила одна женщина. Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, гражданская инфраструктура.

Какие потери понес враг на утро 25 февраля

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одной радиолокационной станции и двум районам сосредоточения личного состава противника.

Общие боевые потери рашистов на утро 25 февраля 2024 года ориентировочно составили: