Новости Одессы и Одесской области

Война, день 732: очередной ночной террор и удар по железнодорожному вокзалу

Война, день 732: очередной ночной террор и удар по железнодорожному вокзалу

Сегодня, в воскресенье, 25 февраля 2024 года – 732-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Противник продолжает тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства, но при этом и сам несет колоссальные потери.

До Одесской области не долетели 2 ракеты

Этой ночью враг снова терроризировал Украину, устроив комбинированную воздушную атаку.

По данным Воздушных сил, в ночь на 25 февраля 2024 года противник в очередной раз атаковал Украину, применив 18 ударных дронов типа «Shahed-136/131».

В результате воздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожено 16 «шахедов» в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.

А на южном направлении силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожены 4 вражеских ударных беспилотника (БпЛА) «Shahed-136/131», из которых 3 – в Николаевской и 1 – в Херсонской области.

Также подразделением противовоздушной обороны в Херсонской области уничтожен разведывательный БпЛА «ZALA».

В свою очередь Силы обороны Юга Украины информируют, что накануне вечером враг направил по Одесской области противорадиолокационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации из акватории Черного моря. Обе ракеты были успешно ликвидированы.

Оккупанты ударили по вокзалу в Константиновке

По информации Генштаба ВСУ, в течение прошедших суток, 24 февраля, на фронте произошло 84 боевых столкновения. Войска рф продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары, а также ведет обстрелы из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Всего враг нанес 9 ракетных и 77 авиационных ударов, а также совершил 119 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также сообщается, что после взятия Авдеевки российские военные захватили населенный пункт Ласточкино и продолжают оказывать давление на Орловку и Северное.

Удар по вокзалу в Константиновке

Кроме того, оккупанты разрушили здание железнодорожного вокзала в Константиновке Донецкой области, ударив ночью, предварительно, ракетами С-300.

В результате обстрела легкие ранения получила одна женщина. Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, гражданская инфраструктура.

Удар по Константиновке

Последствия удара по Константиновке

Какие потери понес враг на утро 25 февраля

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одной радиолокационной станции и двум районам сосредоточения личного состава противника.

Потери врага на утро 25 февраля 2024

Общие боевые потери рашистов на утро 25 февраля 2024 года ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 409820 (+810) человек;
  • танков ‒ 6542 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 12441 (+16) ед.;
  • артиллерийских систем – 9981 (+29) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7681 (+22);
  • крылатые ракеты – 1907 (+2);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 13011 (+23) ед.;
  • специальная техника ‒ 1578 (+2) ед.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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