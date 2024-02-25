Война, день 732: очередной ночной террор и удар по железнодорожному вокзалу

Сегодня, в воскресенье, 25 февраля 2024 года – 732-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Противник продолжает тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства, но при этом и сам несет колоссальные потери.
До Одесской области не долетели 2 ракеты
Этой ночью враг снова терроризировал Украину, устроив комбинированную воздушную атаку.
По данным Воздушных сил, в ночь на 25 февраля 2024 года противник в очередной раз атаковал Украину, применив 18 ударных дронов типа «Shahed-136/131».
В результате воздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожено 16 «шахедов» в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.
А на южном направлении силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожены 4 вражеских ударных беспилотника (БпЛА) «Shahed-136/131», из которых 3 – в Николаевской и 1 – в Херсонской области.
Также подразделением противовоздушной обороны в Херсонской области уничтожен разведывательный БпЛА «ZALA».
В свою очередь Силы обороны Юга Украины информируют, что накануне вечером враг направил по Одесской области противорадиолокационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации из акватории Черного моря. Обе ракеты были успешно ликвидированы.
Оккупанты ударили по вокзалу в Константиновке
По информации Генштаба ВСУ, в течение прошедших суток, 24 февраля, на фронте произошло 84 боевых столкновения. Войска рф продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары, а также ведет обстрелы из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Всего враг нанес 9 ракетных и 77 авиационных ударов, а также совершил 119 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Также сообщается, что после взятия Авдеевки российские военные захватили населенный пункт Ласточкино и продолжают оказывать давление на Орловку и Северное.
Кроме того, оккупанты разрушили здание железнодорожного вокзала в Константиновке Донецкой области, ударив ночью, предварительно, ракетами С-300.
В результате обстрела легкие ранения получила одна женщина. Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, гражданская инфраструктура.
Какие потери понес враг на утро 25 февраля
В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одной радиолокационной станции и двум районам сосредоточения личного состава противника.
Общие боевые потери рашистов на утро 25 февраля 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 409820 (+810) человек;
- танков ‒ 6542 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 12441 (+16) ед.;
- артиллерийских систем – 9981 (+29) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7681 (+22);
- крылатые ракеты – 1907 (+2);
- автомобильной техники и автоцистерн – 13011 (+23) ед.;
- специальная техника ‒ 1578 (+2) ед.