Війна, день 728-й: що відбувається на лівому березі Дніпра

ЗСУ збили 13 “шахедів” і винищувач Су-34

У ніч на 21 лютого 2024 року окупанти атакували зенітною керованою ракетою С-300, керованою авіаційною ракетою Х-59, 4-ма крилатими ракетами Х-22 та 19-ма “шахедами”.

Дрони збивали в межах Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Запорізької областей, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Із 19 “шахедів” вдалося збити 13. Повідомляється, що частина з дронів, що залишилися, не досягла своїх цілей.

Також у результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині.

Уранці 21 лютого Повітряні сили збили ще один ворожий винищувач Су-34. Командувач Микола Олещук повідомив, що екіпаж Су-34 вирушив у “вічний політ”. Таким чином, авіація противника втратила вже сім літаків за тиждень.

Фейк про захоплення Кринок

На болотах заявляють, що населений пункт Кринки на лівобережжі Дніпра фактично взято під контроль російських військових.

У Силах оборони Півдня зробили заяву:

російсько-окупаційні війська, не маючи успіху в штурмових діях на лівобережній Херсонщині, вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів. військово-політичне керівництво країни агресора заявило про зачистку плацдарму на лівому березі Дніпра.

Офіційно повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу. Здійснивши протягом дня єдину спробу штурму, через суттєві втрати, окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання.

Коротко про ситуацію на фронті

На фронті минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних і 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Авіація Сил оборони за добу завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу паливно-мастильних матеріалів і 12 артилерійських засобах противника.

Втрати ворога на ранок 21 лютого 2024 року

Сили оборони за добу знищили: