Війна, день 727-й: розстріл військовополонених і нічна ракетно-дронова атака

Розстріл українських військовополонених

Російські окупанти розстріляли шістьох полонених ЗСУ на одній із позицій в Авдіївці. Ще двох воїнів – поблизу села Веселе Бахмутського району.

За фактами розстрілів беззбройних українських військовополонених розпочато розслідування, повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

ЗСУ збили всі запущені 23 “шахеди”

У ніч на 20 лютого 2024 року противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, керованою авіаційною ракетою Х-31 і 23 ударними безпілотниками, повідомили в Повітряних силах України.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті бойової роботи збито всі 23 “шахеди” в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Коротко про ситуацію на фронті

На фронті за минулу добу відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних і 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 1 пункті управління та 10 зенітно-ракетних засобах противника. Також, силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 23 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 складах боєприпасів та 5 артилерійських засобах противника.

Втрати ворога на ранок 20 лютого 2024 року

За добу ліквідовано 1230 окупантів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати техніки окупантів за добу: