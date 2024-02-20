Війна, день 727-й: розстріл військовополонених і нічна ракетно-дронова атака

Сьогодні, 20 лютого, розпочалася сімсот двадцять сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Цієї ночі чергова ворожа ракетно-дронова атака росіян була спрямована по південно-східних та центральних регіонах.
Розстріл українських військовополонених
Російські окупанти розстріляли шістьох полонених ЗСУ на одній із позицій в Авдіївці. Ще двох воїнів – поблизу села Веселе Бахмутського району.
За фактами розстрілів беззбройних українських військовополонених розпочато розслідування, повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.
ЗСУ збили всі запущені 23 “шахеди”
У ніч на 20 лютого 2024 року противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, керованою авіаційною ракетою Х-31 і 23 ударними безпілотниками, повідомили в Повітряних силах України.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У результаті бойової роботи збито всі 23 “шахеди” в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
Коротко про ситуацію на фронті
На фронті за минулу добу відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних і 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 1 пункті управління та 10 зенітно-ракетних засобах противника. Також, силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 23 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 складах боєприпасів та 5 артилерійських засобах противника.
Втрати ворога на ранок 20 лютого 2024 року
За добу ліквідовано 1230 окупантів, повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати техніки окупантів за добу:
- танки – 5,
- літаки – 2,
- бойові броньовані машини ‒ 36,
- артилерійські системи – 40,
- РСЗВ – 2,
- засоби ППО ‒ 1,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 61,
- втомобільна техніка – 38.