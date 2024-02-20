Война, день 727-й: расстрел военнопленных и ночная ракетно-дроновая атака

Расстрел украинских военнопленных

Российские оккупанты расстреляли шестерых пленных ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Еще двух воинов — вблизи села Веселое Бахмутского района.

По фактам расстрелов безоружных украинских военнопленных начато расследование, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

ВСУ сбили все запущенные 23 «шахеда»

В ночь на 20 февраля 2024 года противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, управляемой авиационной ракетой Х-31 и 23 ударными беспилотниками, сообщили в Воздушных силах Украины.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы сбиты все 23 «шахеды» в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Коротко о ситуации на фронте

На фронте за прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение. В общем враг нанес 7 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления и 10 зенитно-ракетным средствам противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 23 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 складам боеприпасов и 5 артиллерийским средствам противника.

Потери врага на утро 20 февраля 2024

За сутки ликвидировано 1230 оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ.

Потери техники оккупантов за сутки: