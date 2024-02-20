Война, день 727-й: расстрел военнопленных и ночная ракетно-дроновая атака

Сегодня, 20 февраля, начались семьсот двадцать седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Этой ночью очередная вражеская ракетно-дроновая атака россиян была направлена по юго-восточным и центральным регионам.
Расстрел украинских военнопленных
Российские оккупанты расстреляли шестерых пленных ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Еще двух воинов — вблизи села Веселое Бахмутского района.
По фактам расстрелов безоружных украинских военнопленных начато расследование, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
ВСУ сбили все запущенные 23 «шахеда»
В ночь на 20 февраля 2024 года противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, управляемой авиационной ракетой Х-31 и 23 ударными беспилотниками, сообщили в Воздушных силах Украины.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы сбиты все 23 «шахеды» в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Коротко о ситуации на фронте
На фронте за прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение. В общем враг нанес 7 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления и 10 зенитно-ракетным средствам противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 23 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 складам боеприпасов и 5 артиллерийским средствам противника.
Потери врага на утро 20 февраля 2024
За сутки ликвидировано 1230 оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ.
Потери техники оккупантов за сутки:
- танки — 5,
- самолеты- 2,
- бронетехника — 36,
- артиллерийские системы — 40,
- РСЗВ — 2,
- средства ПВО — 1,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 61,
- автомобільна техника — 38.