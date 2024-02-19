Війна, день 726-й: окупанти наступають на трьох напрямках

Окупанти проводять три наступальні операції

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), затримки з наданням західної безпекової допомоги, а саме артилерійських боєприпасів і критично важливих систем протиповітряної оборони завадили українським військам захистити Авдіївку від російського наступу. Це заохотило російські війська скористатися ситуацією.

За даними аналітиків, зараз російські війська проводять щонайменше три наступальні операції:

уздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп’янська та Лиману;

в Авдіївці та навколо неї;

поблизу Роботиного в Запорізькій області.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, росіяни просунулися вглиб України на 8,6 кілометра і продовжують наступальні операції для захоплення додаткових територій у Донецькій області.

У звіті ISW також наголошується, що українські війська, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік від Авдіївки, щоб зупинити російський наступ на цій ділянці фронту. А загарбники, які зазнали значних втрат в особовому складі й техніці під час захоплення міста, імовірно, досягнуть кульмінації наступу, коли зіткнуться з відносно свіжими українськими підрозділами, які займуть підготовлені оборонні позиції.

Коротко про ситуацію на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Уночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також на східному напрямку нашою протиповітряною обороною знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БпЛА “Орлан-10”.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 3 пунктах управління та 2 складах боєприпасів противника.

Втрати ворога на ранок 19 лютого 2024 року

За минулу добу російська армія втратила: