Війна, день 726-й: окупанти наступають на трьох напрямках

Розпочалася 726-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Затримки з наданням західної допомоги дозволили російській армії розпочати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту. Але окупанти отримали відсіч, втративши значну кількість особового складу та техніки.
Окупанти проводять три наступальні операції
Як повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), затримки з наданням західної безпекової допомоги, а саме артилерійських боєприпасів і критично важливих систем протиповітряної оборони завадили українським військам захистити Авдіївку від російського наступу. Це заохотило російські війська скористатися ситуацією.
За даними аналітиків, зараз російські війська проводять щонайменше три наступальні операції:
- уздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп’янська та Лиману;
- в Авдіївці та навколо неї;
- поблизу Роботиного в Запорізькій області.
Як повідомляє Інститут вивчення війни, росіяни просунулися вглиб України на 8,6 кілометра і продовжують наступальні операції для захоплення додаткових територій у Донецькій області.
У звіті ISW також наголошується, що українські війська, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік від Авдіївки, щоб зупинити російський наступ на цій ділянці фронту. А загарбники, які зазнали значних втрат в особовому складі й техніці під час захоплення міста, імовірно, досягнуть кульмінації наступу, коли зіткнуться з відносно свіжими українськими підрозділами, які займуть підготовлені оборонні позиції.
Коротко про ситуацію на фронті
За минулу добу на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Уночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА.
Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також на східному напрямку нашою протиповітряною обороною знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БпЛА “Орлан-10”.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 3 пунктах управління та 2 складах боєприпасів противника.
Втрати ворога на ранок 19 лютого 2024 року
За минулу добу російська армія втратила:
- 1 290 військових,
- 11 танків,
- 34 бойові броньовані машини,
- 24 артилерійські системи,
- 11 безпілотників,
- 1 літак.