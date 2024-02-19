Война, день 726-й: оккупанты наступают по трем направлениям

Оккупанты проводят три наступательные операции

Как сообщает американский Институт изучения войны (ISW), задержки с предоставлением западной помощи в сфере безопасности, а именно артиллерийских боеприпасов и критически важных систем противовоздушной обороны помешали украинским войскам защитить Авдеевку от российского наступления. Это поощрило российские войска воспользоваться ситуацией.

По данным аналитиков, сейчас российские войска проводят как минимум три наступательные операции:

вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности в направлении Купянска и Лимана;

в Авдеевке и вокруг нее;

вблизи Роботино в Запорожской области.

Как сообщает Институт изучения войны, россияне продвинулись вглубь Украины на 8,6 километра и продолжают наступательные операции для захвата дополнительных территорий в Донецкой области.

В отчете ISW также отмечается, что украинские войска, вероятно, смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от Авдеевки, чтобы остановить российское наступление на этом участке фронта. А захватчики, которые понесли значительные потери в личном составе и технике при захвате города, вероятно, достигнут кульминации наступления, когда столкнутся с относительно свежими украинскими подразделениями, которые займут подготовленные оборонительные позиции.

Коротко о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. В общем враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 4 БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все вражеские БпЛА.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника. Также на восточном направлении нашей противовоздушной обороной уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34 и один разведывательный БпЛА «Орлан-10».

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления и 2 складам боеприпасов противника.

Потери врага на утро 19 февраля 2024

За минувшие сутки российская армия потеряла: