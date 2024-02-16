Війна, день 722-й: що відбувається в Авдіївці

Яка ситуація в Авдіївці 16 лютого

На Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкіного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області, повідомили вранці 16 лютого в Генштабі ЗСУ.

Згідно з ухваленим рішенням, відбувається планове посилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

Станом на 23:00 15 лютого 2024 року ситуація в Авдіївці складна, але контрольована.

Запеклі бої тривають у межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога.

Згідно з ухваленим рішенням, відбувається планове посилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділено додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження. Підготовлено нові позиції і продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв.

Командири на місцях знають своє завдання і виконують його згідно з планом Головнокомандувача Збройних Сил України щодо стабілізації ситуації на цьому напрямку. Управління військами – стійке та ефективне. Ми цінуємо кожен клаптик української землі, але найвища цінність і пріоритет для нас – збереження життя українського солдата, – повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Український військовий паблік Deep State повідомляє, що росіяни захопили укріпрайон “Зеніт” на південь від Авдіївки. І заявляє, що не всі українські військові встигли вийти з оточення.

“Останні дні позиції там були в повному оточенні. Сьогодні основні сили відійшли з позицій, але вийти вдалося не всім, тож не все так радісно, як намагаються подати деякі”, – пише телеграм-канал.

Що відбувається на фронті 16 лютого

За минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 34 ракетних і 85 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також, наприкінці минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 3 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу, 1 складу боєприпасів, 1 радіолокаційній станції противника.

Втрати ворога на ранок 16 лютого 2024 року

Українські військові за добу ліквідували: