Война, день 722-й: что происходит в Авдеевке

Какая ситуация в Авдеевке 16 февраля

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкиного и еще 5 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области, сообщили утром 16 февраля в Генштабе ВСУ.

Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

По состоянию на 23:00 15 февраля 2024 года ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая.

Ожесточенные бои идут в черте города. Наши войска применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага.

Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения. Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев.

Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины по стабилизации ситуации на данном направлении. Управление войсками — устойчивое и эффективное. Мы ценим каждый клочок украинской земли, но самая высокая ценность и приоритет для нас — сохранение жизни украинского солдата, — сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский.

Украинский военный паблик Deep State сообщает, что россияне захватили укрепрайон «Зенит» к югу от Авдеевки. И заявляет, что не все украинские военные успели выйти из окружения.

«Последние дни позиции там были в полном окружении. Сегодня основные силы отошли с позиций, но выйти удалось не всем, так что не все так радостно, как пытаются подать некоторые», — пишет телеграм-канал.

Что происходит на фронте 16 февраля

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В целом враг нанес 34 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Также, в конце минувших суток силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 3 районам сосредоточения личного состава, 1 артиллерийскому средству, 1 складу боеприпасов, 1 радиолокационной станции противника.

Потери врага на утро 16 февраля 2024

Украинские военные за сутки ликвидировали: