Війна, день 721-й: біля берегів Криму потоплено російський військовий корабель

У Криму атаковано військовий корабель ворога

Уранці 14 лютого в Криму пролунали вибухи. Їх чули в Ялті, Алупці та Місхорі, вибухам передували спалахи в морі. Про це повідомляє “Кримський вітер”.

Адміністратори пабліка з посиланням на очевидців зазначили, що після вибухів російський великий десантний корабель почав тонути.

Над морем літає вертоліт, схоже, почалася пошуково-рятувальна операція, повідомляє паблік.

Пізніше Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив знищення ворожого десантного корабля “Цезар Куніков”.

Кілька фактів про затонулий корабель:

“Цезар Куніков” – це великий десантний корабель проєкту 775. Його довжина – 112,5 м, ширина – 15 м, осадка – 3,7 м. Він несе озброєння: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 “Град-М”. Екіпаж – 87 осіб.

У 2008 році корабель взяв участь у бойових діях Чорноморського флоту під час війни в Грузії. 10 серпня 2008 року був флагманом групи російських кораблів (БДК “Цезар Куніков”, БДК “Саратов”, МРК “Міраж” і МПК “Суздалец”), що прийняла морський бій з групою грузинських катерів.

БДК “Цезар Куніков” на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був у порту Бердянська і зазнав пошкоджень, коли українські сили в березні 2022 року затопили БДК “Саратов”.

У квітні 2022 року стало відомо, що командир БДК “Цезар Куніков” капітан 3 рангу Олександр Чирва помер унаслідок бойових поранень.

Що відбувається на фронті 14 лютого

За минулу добу відбулося 71 бойове зіткнення, повідомляє генеральний штаб ЗСУ. Загалом ворог завдав 3 ракетних і 159 авіаційних ударів, здійснив 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація в Авдіївці для ЗСУ продовжує погіршуватися. Росіяни перерізали Індустріальний проспект – головну дорогу, яка з’єднує місто з коксохімічним заводом і веде на захід. Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал Deep State. Цей проспект – головна артерія, через яку забезпечується авдіївський гарнізон ЗСУ. Він веде на коксохім, а звідти на Ласточкине та Орлівку. При цьому південніше є ще одна, вужча дорога, яка веде на Північне. Вона вільна, проте російські війська, судячи з карти Deep State, перебувають приблизно за два кілометри від цієї траси.

За добу авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 4 районах зосередження особового складу, 7 артилерійських засобах, 3 засобах ППО, 3 пунктах управління, 2 складах боєприпасів і 1 засобі радіоелектронної боротьби противника.

Втрати ворога на ранок 14 лютого 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 до 14.02.2024 орієнтовно склали близько 398 тисяч 140 солдатів.

Сили оборони за добу ліквідували: