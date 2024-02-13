Війна, день 720-й: у Дніпрі після нічної атаки “шахедів” зупинилася ТЕС

Що відбувається на фронті 13 лютого

Ситуація на лінії фронту зараз на піку, окупанти задіяли всі резерви, зазначає військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Мусієнко нагадав, що перед окупаційними військами стоїть завдання до президентських виборів у рф, тобто до весни, захопити Донецьку та Луганську області і ворог намагається це реалізувати. Це їхнє завдання максимум.

“Завдання мінімум – це спробувати захопити Авдіївку, прорватися на Куп’янськ можливо, спробувати захопити Часів Яр. Я фактично зараз окреслив три основні напрямки, на яких ворог найактивніше зараз атакує і де найбільша кількість зіткнень. При цьому росіяни несуть великі втрати”, – зазначив він.

Минулої доби на лінії фронту відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних і 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 7 розвідувальних БпЛА.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 7 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.

Що відбувається в Україні 13 лютого

Уночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 23 БпЛА типу “Shahed-136/131”.

У Повітряних силах повідомили, що противник атакував ударними безпілотниками типу “Shahed-136/131” з районів Приморсько-Ахтарськ – рф., мис Чауда – Крим.

У результаті бойової роботи знищено 16 ударних із 23 БпЛА в межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

У Дніпрі після удару “шахедів” припинила роботу теплова електростанція ДТЕК, у місті сталися перебої зі світлом, зупинилася насосна станція.

“У ніч із 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Унаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії”, – йдеться в повідомленні енергетиків.

Втрати ворога на ранок 13 лютого 2024 року

Українські військові за добу ліквідували: