Война, день 720-й: в Днепре после ночной атаки «шахедов» остановилась ТЭС

Что происходит на фронте 13 февраля

Ситуация на линии фронта сейчас на пике, оккупанты задействовали все резервы, отмечает военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Мусиенко напомнил, что перед оккупационными войсками стоит задача до президентских выборов в рф, то есть до весны, захватить Донецкую и Луганскую области и враг пытается это реализовать. Это их задача максимум.

«Задача минимум-это попытаться захватить Авдеевку, прорваться на Купянск возможно, попытаться захватить Часов Яр. Я фактически сейчас очертил три основных направления, на которых враг наиболее сейчас активно атакует и где наибольшее количество боестолкновений. При этом россияне несут большие потери», — отметил он.

За прошедшие сутки а линии фронта произошло 84 боевых столкновения. В общем враг нанес 5 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 135 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 7 разведывательных БпЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 7 районам сосредоточения личного состава, 1 артиллерийскому средству и 1 средству противовоздушной обороны противника.

Что происходит в Украине 13 февраля

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 23 БпЛА типа «Shahed-136/131».

В Воздушных силах сообщили, что противник атаковал ударными беспилотниками типа «Shahed-136/131» из районов Приморско-Ахтарск — рф., мыс Чауда — Крым.

В результате боевой работы уничтожено 16 ударных из 23 БпЛА в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

В Днепре после удара «шахедов» прекратила работу тепловая электростанция ДТЭК, в городе произошли перебои со светом, остановилась насосная станция.

«В ночь с 12 на 13 февраля в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция прекратила производство электроэнергии», — говорится в сообщении энергетиков.

Потери врага на утро 13 февраля 2024

Украинские военные за сутки ликвидировали: