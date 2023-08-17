Війна, день 540: на окупованих територіях росіяни облаштовують шпиталі в цивільних будинках

Сьогодні, 17 серпня, розпочалася п’ятсот сорокова доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей.

За уточненою інформацією, в результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони минулої доби знищено 2 крилатих ракети Х-35/Х-59 та 16 ворожих БпЛА “Shahed-136/131”.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі, Ветеринарного, Козачої Лопані, Гатищого, Рогані Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Блешня Чернігівської області; Тур’я, Степок, Грабовське Сумської області та Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Потихонове, Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Куп’янська, Петропавлівки, Подолів, Табаївки, Пісків-Радківських, Чернещиної Харківської області та Надії Луганської області. Вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки Луганської області та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Виїмка, Переїзне, Роздолівка, Пазено Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Привілля, Міньківки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Андріївка, Біла Гора, Диліївка, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка, Водяне Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Благодатного, Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне та Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Омельник, Новоандріївка, Кам’янське, Плавні, Лук’янівське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Хрещенівка, Новодмитрівка, Миколаївка, Садове, Зеленівка, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. В населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські військовослужбовці облаштували територію цивільного будинку під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 30 поранених окупантів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Втрати ворога

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу.

Також нашими захисниками знищено 8 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Більш детальна інформація про втрати ворога — на інфографіці: