Война, день 540: на оккупированных территориях россияне обустраивают госпитали в гражданских домах

Сегодня, 17 августа, начались пятьсот сороковые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 82 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушениям подверглась портовая инфраструктура в Одесской области, жилые дома и другая гражданская инфраструктура Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепровской и Херсонской областей.

По уточненной информации, в результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожены 2 крылатых ракеты Х-35/Х-59 и 16 вражеских БпЛА «Shahed-136/131».

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Красной Зари, Ветеринарного, Казачьей Лопани, Гатищого, Рогани Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Блешня Черниговской области; Турья, Степок, Грабовское Сумской области и Волчанск, Волчанские Хутора, Охримовка, Потихоново, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Купянска, Петропавловки, Подолов, Табаевки, Песков-Радковских, Чернещины Харьковской области и Надежды Луганской области. Вел безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелы противника подверглись населенные пункты Ольшана, Петропавловка, Чернещина Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 20 населенным пунктам, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Выемка, Переездное, Раздолевка, Пазено Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Приволья, Миньковки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Андреевка, Белая Гора, Дилиевка, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Тонечко, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Парасковеевка, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Благодатного, Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленко, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное и Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Омельник, Новоандреевка, Каменское, Плавное, Лукьяновское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Крещеновка, Новодмитровка, Николаевка, Садовое, Зеленовка, Берегово, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Российские захватчики продолжают использование гражданской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В населенном пункте Шевченковское Запорожской области российские военнослужащие обустроили территорию гражданского дома под полевой госпиталь, где на лечении находятся более 30 раненых оккупантов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу.

Также нашими защитниками уничтожено 8 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Более подробная информация о потерях врага – на инфографике: