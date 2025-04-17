Пізно ввечері 16 квітня ворог масовано атакував безпілотниками місто Дніпро. Загинули три людини, серед них дитина. Понад 30 людей постраждали, з них п’ятеро дітей, повідомили в ОВА.

Пошкоджень зазнали будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі.

Через атаку БпЛА в місті виникло кілька пожеж. Наразі всі вони ліквідовані.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Звіряче, Успенівка, Новоолександрівка, Преображенка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка, Стара Миколаївка і в бік Сергіївки.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Розливу, Привольного та в бік Багатира.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 бойових зіткнень. Ворог завдав 23 авіаційні удари, скинув 37 керованих бомб.

Втрати ворога минулої доби

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, один склад боєприпасів, а також одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1230 осіб.

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