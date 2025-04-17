Поздно вечером 16 апреля враг массировано атаковал беспилотниками город Днепр. Погибли три человека, среди них ребенок. Более 30 человек пострадали, из них пятеро детей, сообщили в ОВА.

Повреждения получили дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия, а также автомобили.

Из-за атаки БпЛА в городе возникло несколько пожаров. Сейчас все они ликвидированы.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 125 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк и Леонидовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка, Старая Николаевка и в сторону Сергеевки.

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Разлива, Привольного и в сторону Багатира.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Враг нанес 23 авиационных удара, сбросил 37 управляемых бомб.

Потери врага за прошедшие сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, один склад боеприпасов, а также одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек.

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