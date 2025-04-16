У США продовжують говорити, що умова будь-яких подальших угод із Росією – це припинення вогню в Україні.

Учора про це заявила речниця Білого дому Лівітт. Потім аналогічну заяву зробила прес-секретар Держдепу Теммі Брюс.

«Не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, поки ця бійня не припиниться», – заявила Лівітт, відповідаючи на запитання щодо можливості зняття санкцій і налагодження економічних зв’язків із РФ.

За її словами, ракетний удар РФ по Сумах «породив ще більше запитань щодо того, “чи дійсно хоче миру і припинення вогню”. Брюс назвала війну в Україні «м’ясорубкою», в якій «нічого не змінилося».

При цьому представник Трампа Віткофф напередодні заявляв, що угода між США і РФ щодо завершення війни в Україні вже близька.

Росія з ранку бомбить Херсон

Російська армія вранці 16 квітня масовано обстрілює Херсон.

Як повідомив голова Херсонської ХВА Роман Мрочко, війська РФ атакували центральну частину міста, скинувши чотири керовані авіаційні бомби. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу армії РФ у Центральному районі міста загинув чоловік середнього віку. У момент ворожого удару він був на вулиці, його особу встановлюють.

Наразі відомо про чотирьох поранених.

Через пошкодження контактної мережі в Центральному районі Херсона тимчасово зупинено рух тролейбусів на 11 та 12 маршрутах. Також через ворожі атаки зупинили рух автобусів до площі Нескорених.

Трагічна звістка надійшла сьогодні з Кривого Рогу. У лікарні помер 23-річний юнак, який постраждав під час масованого обстрілу Кривого Рогу 4 квітня. Таким чином, кількість загиблих внаслідок терористичної атаки Росії досягла 20 людей.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Діліївка, Торецьк та Курдюмівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурми агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Вдале, Новосергіївка, Троїцьке, Водяне Друге, Богданівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Розлив, Вільне Поле та в бік Відрадного.

Втрати ворога на ранок 16 квітня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири засоби протиповітряної оборони та два артилерійські засоби російських загарбників.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1050 осіб.

Також українські воїни знешкодили: