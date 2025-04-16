В США продолжают говорить, что условие любых дальнейших соглашений с Россией — это прекращение огня в Украине.

Вчера об этом заявила спикер Белого дома Ливитт. Затем аналогичное заявление сделала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

«Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится», — заявила Ливитт, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций и налаживания экономических связей с РФ.

По ее словам, ракетный удар РФ по Сумам «породил еще больше вопросов относительно того, «то действительно хочет мира и прекращения огня». Брюс назвала войну в Украине «мясорубкой», в которой «ничего не изменилось».

При этом представитель Трампа Уиткофф накануне заявлял, что сделка между США и РФ по завершению войны в Украине уже близка.

Россия с утра бомбит Херсон

Российская армия утром 16 апреля массированно обстреливает Херсон.

Как сообщил глава Херсонской ХВА Роман Мрочко, войска РФ атаковали центральную часть города, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы. По предварительной информации, в результате обстрела армии РФ в Центральном районе города погиб мужчина среднего возраста. В момент вражеского удара он был на улице, его личность устанавливается.

Сейчас известно о четырех раненых.

Из-за повреждения контактной сети в Центральном районе Херсона временно остановлено движение троллейбусов на 11 и 12 маршрутах. Также из-за вражеских атак остановили движение автобусов до площади Непокоренных.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 111 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку населенных пунктов Дачное, Дилиевка, Торецк и Курдюмовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурма агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Водяное Второе, Богдановка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Разлив, Свободное Поле и в сторону Отрадного.

Потери врага на утро 16 апреля 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре средства противовоздушной обороны и два артиллерийских средства российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек.

Также украинские воины обезвредили: