Увечері 3 квітня російські війська знову атакували Харків ударними дронами. Унаслідок атаки загинули чотири людини, ще 35 дістали поранення.

Як повідомив представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, усі шість влучень припали на Новобаварський район міста. Є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

«Дуже багато руйнувань. Близько 30 багатоповерхівок пошкоджено досить купчасто, у радіусі кількох кілометрів», – зазначив він.

Унаслідок ударів по Харкову загинуло четверо людей і понад 30 дістали поранення, зокрема діти. Частина поранених – у лікарні, серед них є люди у важкому стані.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що в ніч на 4 квітня 2025 року противник атакував Україну 78-ма ударними БпЛА.

42 безпілотники вдалося збити. 22 ворожі безпілотники-імітатори – локально втрачено.

Унаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя.

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Вночі дрони атакували російський Липецьк і Московську область

Міноборони РФ заявляє про відбиття більш ніж сотні дронів за минулу ніч. Близько 20 вибухів нарахували над Липецьком.

Українські пабліки повідомляють про атаку на військовий аеродром. А російські пишуть, що була спроба атакувати сталеливарний завод.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила дрон, який летів на місто. На місці падіння уламків в області «працюють екстрені служби».

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Нове, Катеринівка і в бік Новомихайлівки, Торського, Зеленої Долини.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 29 атак у районах Кримського, Дачного, Дружби, Діліївки, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора.

ЗСУ за добу ліквідували понад 1300 окупантів

Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління БпЛА, дві гармати та командно-спостережний пункт противника.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників склали 1380 осіб.

Також українські воїни знешкодили: