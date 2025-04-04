Вечером 3 апреля российские войска снова атаковали Харьков ударными дронами. В результате атаки погибли четыре человека, еще 35 получили ранения.

Как сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, все шесть попаданий пришлись на Новобаварский район города. Есть попадание в многоквартирный жилой дом.

«Очень много разрушений. Около 30 многоэтажек повреждены достаточно кучно, в радиусе нескольких километров», — отметил он.

В результате ударов по Харькову погибли четыре человека и более 30 получили ранения, в том числе дети. Часть раненых — в больнице, среди них есть люди в тяжелом состоянии.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 4 апреля 2025 года противник атаковал Украину 78-ю ударными БпЛА.

42 беспилотника удалось сбить. 22 вражеских беспилотника-имитатора — локально потеряны.

Вследствие российской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина, Киевщина и Запорожье.

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Ночью дроны атаковали росскийский Липецк и Московскую область

Минобороны РФ заявляет об отражении более чем сотни дронов за минувшую ночь. Около 20 взрывов насчитали над Липецком.

Украинские паблики сообщают об атаке на военный аэродром. А российские пишут, что была попытка атаковать сталелитейный завод.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила дрон, который летел на город. На месте падения обломков в области «работают экстренные службы».

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новое, Екатериновка и в сторону Новомихайловки, Торского, Зеленой Долины.

На Торецком направлении враг совершил 29 атак в районах Крымского, Дачного, Дружбы, Дилиевки, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 атак агрессора.

ВСУ за сутки ликвидировали более 1300 оккупантов

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА, две пушки и командно-наблюдательный пункт противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1380 человек.

Также украинские воины обезвредили: