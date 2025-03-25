Сьогодні вранці США і Росія опублікують спільну заяву після переговорів у Саудівській Аравії. Як повідомляє телеканал CBS із посиланням на джерела, це відбудеться о 10 годині за Києвом.

Заява стосуватиметься припинення вогню в Чорному морі. Подробиці поки що невідомі, проте «звіти, надані адміністрації Трампа технічною групою США в Ер-Ріяді, виглядають оптимістичними».

За словами одного з джерел, українську владу також було поінформовано про результати американсько-російських переговорів.

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Наступ у Білгородській області та активізація під Покровськом: що відбувається на фронті

За даними Генштабу, за минулу добу зафіксовано 165 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Колодязів, Ямполівки та в бік Степового, Новомихайлівки, Нового, Зарічного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районі Торецька та неподалік Діліївки, Дачного, Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), українські сили просунулися до Демидівки вздовж міжнародного кордону на північному заході Бєлгородської області на тлі триваючих українських атак у цьому районі.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 24 березня, показують, що українські війська нещодавно просунулися до Демидівки (на північний захід від міста Бєлгород). Українські сили почали обмежені атаки на північний захід Бєлгородської області 18 березня і протягом останніх шести днів досягли прогресу в напрямку Демидівки», – повідомляють в ISW.

Російські воєнкори заявили, що українські війська також нібито почали атаку в напрямку Попівки на захід від Демидівки.

Для відповіді на українські атаки на цьому напрямку Росія передислокувала прикордонників, чеченські сили «Ахмата», підрозділи російського Північного угруповання військ і підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот).

Втрати ворога на ранок 25 березня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та пункт управління противника.

«Повітряні Сили Збройних Сил України успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кіндратівці Курської області. Внаслідок удару об’єкт було повністю зруйновано, ліквідовано до 30 окупантів». – йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становили 1180 осіб.

Також українські воїни знешкодили: