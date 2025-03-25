Сегодня утром США и Россия опубликуют совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии. Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, это произойдёт в 10 часов по Киеву.

Заявление будет касаться прекращения огня в Черном море. Подробности пока неизвестны, однако «отчеты, предоставленные администрации Трампа технической группой США в Эр-Рияде, выглядят оптимистичными».

По словам одного из источников, украинские власти также были проинформированы о результатах американо-российских переговоров.

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Наступление в Белгородской области и активизация под Покровском: что происходит на фронте

По данным Генштаба , за прошедшие сутки зафиксировано 165 боестолкновений.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Колодязов, Ямполовки и в сторону Степного, Новомихайловки, Нового, Заречного.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районе Торецка и неподалеку Дилиевки, Дачного, Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые действия агрессора.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), украинские силы продвинулись в Демидовку вдоль международной границы на северо-западе Белгородской области на фоне продолжающихся украинских атак в этом районе.

«Геолокационные кадры, опубликованные 24 марта, показывают, что украинские войска недавно продвинулись к Демидовке (к юго-западу от города Белгород). Украинские силы начали ограниченные атаки на северо-запад Белгородской области 18 марта и в течение последних шести дней достигли прогресса в направлении )», – сообщают в ISW.

Российские военкоры заявили, что украинские войска также якобы начали атаку в направлении Поповки к западу от Демидовки.

Для ответа на украинские атаки на этом направлении Россия передислоцировала пограничников, чеченские силы «Ахмата», подразделения российской Северной группировки войск и подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот).

Потери врага на утро 25 марта 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункт управления противника.

«Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке Курской области. В результате удара объект был полностью разрушен, ликвидировано до 30 оккупантов». — говорится в утренней сводке Генштаба.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек.

Также украинские воины обезвредили: