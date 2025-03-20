Кропивницкий этой ночью пережил самую массированную вражескую атаку. Вечером 19 марта в городе прозвучало не менее 30 взрывов. Враг атаковал дронами жилые кварталы, есть значительные разрушения.

В результате атаки пострадали десять мирных жителей, в том числе четверо детей.

«Врачи областной больницы и БСМП оперативно оказывают первую неотложную помощь. Проведено несколько оперативных вмешательств. С пострадавшими работают психологи ГСЧС», — сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

Из-за обстрела Кропивницкого и повреждения инфраструктуры»Укрзалізниця» изменила маршрут движения для ряда поездов:

№53 Днепр — Одесса;

№92/60 Одесса — Харьков/Краматорск;

№7 Харьков — Одесса;

№128 Львов — Запорожье;

№52 Одесса — Запорожье.

Движение по обходному маршруту приведет к задержке не менее 3 часов, предупреждает перевозчик.

Всего в ночь на 20 марта россияне атаковали Украину 171-м беспилотником.



В Воздушных силах подтчердили сбитие 75 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов. 63 вражеских беспилотника-имитатора — локально потеряны.

Вследствие российской атаки пострадали Кировоградская, Сумская и Донецкая области.

Россияне сообщают об атаке на Энгельс

Саратовская область России этой ночью подверглась атаке беспилотников. В городе Энгельс повреждено здание больницы, пострадал один человек, сообщил губернатор региона.

Украинские средства информации, основываясь на данных геолокации, пишут, что было попадание по складу военного аэродрома «Энгельс-2».

Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на местные паблики указывает, что в городе Энгельсе могла начаться эвакуация жителей домов, прилегающих к авиабазе.

О ситуации на фронте

По данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг 21 раз атаковал украинские подразделения у Крымского, Торецка, Дачного и Дилиевки.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 47 штурма агрессора.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 13 атак захватчиков в районах Привольного, Разлива, Булацкого и Константинополя.

В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 22 атаки захватчиков, также враг нанес 23 авиационных удара.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, два средства ПВО, 10 средств ракетных войск и артиллерии, две станции РЭБ и еще одну важную цель российских захватчиков.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1400 человек.

Также украинские воины обезвредили: