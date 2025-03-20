Кропивницкий этой ночью пережил самую массированную вражескую атаку. Вечером 19 марта в городе прозвучало не менее 30 взрывов. Враг атаковал дронами жилые кварталы, есть значительные разрушения.
В результате атаки пострадали десять мирных жителей, в том числе четверо детей.
«Врачи областной больницы и БСМП оперативно оказывают первую неотложную помощь. Проведено несколько оперативных вмешательств. С пострадавшими работают психологи ГСЧС», — сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.
Из-за обстрела Кропивницкого и повреждения инфраструктуры»Укрзалізниця» изменила маршрут движения для ряда поездов:
- №53 Днепр — Одесса;
- №92/60 Одесса — Харьков/Краматорск;
- №7 Харьков — Одесса;
- №128 Львов — Запорожье;
- №52 Одесса — Запорожье.
Движение по обходному маршруту приведет к задержке не менее 3 часов, предупреждает перевозчик.
Всего в ночь на 20 марта россияне атаковали Украину 171-м беспилотником.
В Воздушных силах подтчердили сбитие 75 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов. 63 вражеских беспилотника-имитатора — локально потеряны.
Вследствие российской атаки пострадали Кировоградская, Сумская и Донецкая области.
Россияне сообщают об атаке на Энгельс
Саратовская область России этой ночью подверглась атаке беспилотников. В городе Энгельс повреждено здание больницы, пострадал один человек, сообщил губернатор региона.
Украинские средства информации, основываясь на данных геолокации, пишут, что было попадание по складу военного аэродрома «Энгельс-2».
Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на местные паблики указывает, что в городе Энгельсе могла начаться эвакуация жителей домов, прилегающих к авиабазе.
О ситуации на фронте
По данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.
На Торецком направлении враг 21 раз атаковал украинские подразделения у Крымского, Торецка, Дачного и Дилиевки.
На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 47 штурма агрессора.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 13 атак захватчиков в районах Привольного, Разлива, Булацкого и Константинополя.
В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 22 атаки захватчиков, также враг нанес 23 авиационных удара.
Потери врага за сутки
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, два средства ПВО, 10 средств ракетных войск и артиллерии, две станции РЭБ и еще одну важную цель российских захватчиков.
За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1400 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- 13 танков,
- 38 боевых бронированных машин,
- 43 артиллерийские системы,
- 2 РСЗО,
- 3 средства ПВО,
- 179 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 91 ед. автомобильной техники,
- 1 тяжелую огнеметную систему.