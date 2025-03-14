Захисники українського неба збили 16 «шахедів»

У ніч на 14 березня 2025 року противник атакував 27-ма ударними БпЛА.

У Повітряних силах підтвердили збиття 16-ти ударних «шахедів».

9 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Унаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Донеччина.

Вночі дрони навідалися до Москви та області

Ударні безпілотники вдруге за тиждень атакували Москву та Московську область. У столиці та кількох населених пунктах Підмосков’я прогриміли вибухи.

Зокрема, очевидці повідомили про вибухи в районі Кутузовського проспекту в Москві.

Крім того, у новій Москві безпілотник залетів у приватний будинок у котеджному селищі «Росинтер-2». Фрагмент влучив у кімнату на другому поверсі і пошкодив три машини і квадроцикл, припарковані на ділянці.

Мер російської столиці Сергій Собянін розповів про результати роботи ППО.

«Силами ППО Міноборони відбито атаку чотирьох безпілотників, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб», – зазначив він.

Крім того, про вибухи повідомили жителі підмосковних міст Одінцово і Щелково. Там працювала протиповітряна оборона.

Також був атакований Туапсинський НПЗ, який входить до числа найбільших у РФ і має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. НПЗ спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямоточний бензин, дизельне паливо і мазут, значна частина якого йде на експорт.

Яка ситуація на фронті

Українські війська продовжують просування на сході країни. За геолокаційними знімками, опублікованими 13 березня, стало відомо, що ЗСУ зайняли більшу частину села Шевченко, розташованого на південь від Покровська, і наблизилися до його південної околиці, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Разом з тим, аналітики зазначають, що поки немає підтвердження повного звільнення населеного пункту.

Водночас війська РФ просунулися в районі «українського плацдарму» в Курській області. Росіяни продовжують проводити зачистку в Суджі та в її околицях, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Однак також фіксується уповільнення просування військ РФ ближче до кордону в Курській області 13 березня порівняно з останніми днями. Російські «воєнкори» кажуть, що оновлені українські удари HIMARS уповільнюють швидкість просування росіян на південь від Суджі.

Загалом за минулу добу відбулося 146 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Дружба.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Вдале, Олександропіль, Тарасівка, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка.

На Оріхівському напрямку ворог проводив 12 наступальних дій у районах Степового, П’ятихаток, Щербаків, Кам’янського та в напрямках Новоандріївки і Малої Токмачки.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 22 атаки.

У Сумській області оголосили обов’язкову евакуацію

Влада Сумської області на півночі України ухвалила рішення про примусову евакуацію жителів із восьми населених пунктів. Про це обласна адміністрація повідомила в телеграм-каналі.

«Було ухвалено рішення про проведення обов’язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад Сумського району», – ідеться в повідомленні.

Начальник Генерального штабу Валерій Герасимов 12 березня доповів Путіну, що російські війська на окремих напрямках перейшли державний кордон у Курській області та увійшли в Сумську область України.

За словами начальника Сумської ОВА Володимира Артюха, станом на 13 березня РФ не захопила жодного населеного пункту Сумської області. Є поодинокі ДРГ, піші та моторизовані, які намагалися зайти на територію Сумщини. Однак вороги були знищені.

«Це 10-15 російських військовослужбовців, деякі з них сховалися і перебувають у фортифікаційних спорудах – по них зараз застосовується зброя, і діють наші спецпідрозділи щодо їхнього знищення. Зараз ситуація на кордоні напружена, але контрольована. Кордон сьогодні захищений, і ворог не перетнув його і не захопив жодного населеного пункту на території Сумської області», – запевнив Володимир Артюх.

Втрати ворога на ранок 14 березня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один склад боєприпасів російських загарбників.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1410 осіб.

Втрати ворожої техніки за добу: