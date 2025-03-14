Защитники украинского неба сбили 16 «шахедов»

В ночь на 14 марта 2025 года противник атаковал 27-ю ударными БпЛА.

В Воздушных силах подтвердили сбитие 16-ти ударных «шахедов».

9 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Вследствие российской атаки пострадали Харьковщина и Донецкая область.

Ночью дроны наведались в Москву и область

Ударные беспилотники второй раз за неделю атаковали Москву и Московскую область. В столице и нескольких населенных пунктах Подмосковья прогремели взрывы.

В частности, очевидцы сообщили о взрывах в районе Кутузовского проспекта в Москве.

Кроме того, в новой Москве беспилотник залетел в частный дом в коттеджном поселке «Росинтер-2». Фрагмент попал в комнату на втором этаже и повредил три машины и квадроцикл, припаркованные на участке.

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о результатах работы ПВО.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил он.

Кроме того, о взрывах сообщили жители подмосковных городов Одинцово и Щелково. Там работала противовоздушная оборона.

Также был атакован Туапсинский НПЗ, который входит в число крупнейших в РФ и имеет мощность переработки около 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ специализируется на первичной переработке нефти, производя прямоточный бензин, дизельное топливо и мазут, значительная часть которого идет на экспорт.

Какая ситуация на фронте

Украинские войска продолжают продвижение на востоке страны. По геолокационным снимкам, опубликованным 13 марта, стало известно, что ВСУ заняли большую часть села Шевченко, расположенного к югу от Покровска, и приблизились к его южной окраине, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Вместе с тем, аналитики отмечают, что пока нет подтверждения полного освобождения населенного пункта.

В то же время войска РФ продвинулись в районе «украинского плацдарма» в Курской области. Россияне продолжают проводить зачистку в Судже и в ее окрестностях, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Однако также фиксируется замедление продвижения войск РФ поближе к границе в Курской области 13 марта по сравнению с последними днями. Российские «военкоры»говорят, что обновленные украинские удары HIMARS замедляют скорость продвижения россиян к югу от Суджи.

В общем, за прошедшие сутки произошло 146 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Крымское и Дружба.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Александрополь, Тарасовка, Успеновка, Новоалександровка, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка, Андреевка.

На Ореховском направлении враг проводил 12 наступательных действий в районах Степного, Пятихаток, Щербаков, Каменского и в направлениях Новоандреевки и Малой Токмачки.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 22 атаки.

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию

Власти Сумской области на севере Украины приняли решение о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов. Об этом областная администрация сообщила в телеграм-канале.

«Было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин Сумского района», — сказано в сообщении.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов 12 марта доложил Путину, что российские войска на отдельных направлениях перешли государственную границу в Курской области и вошли в Сумскую область Украины.

По словам начальника Сумской ОВА Владимира Артюха, по состоянию на 13 марта РФ не захватила ни один населенный пункт Сумской области. Есть одиночные ДРГ, пешие и моторизованные, пытавшиеся зайти на территорию Сумщины. Однако враги были уничтожены.

«Это 10-15 российских военнослужащих, некоторые из них спрятались и находятся в фортификационных сооружениях — по ним сейчас применяется оружие, и действуют наши спецподразделения по их уничтожению. Сейчас ситуация на границе напряженная, но контролируемая. Граница сегодня защищена, и враг не пересек ее и не захватил ни одного населенного пункта на территории Сумской области», – заверил Владимир Артюх.

Потери врага на утро 14 марта 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один склад боеприпасов российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1410 человек.

Потери вражеской техники за сутки: