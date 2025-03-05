Президент США Дональд Трамп заявив, що «працює над тим, щоб припинити війну в Україні», і закликав сторони повернутися до переговорів.

За словами Трампа, він отримав «лист» від президента України Володимира Зеленського, в якому йшлося про готовність Києва до переговорів щодо сталого миру. Далі президент США процитував фрагменти з повідомлення, яке Зеленський публічно оприлюднив 4 березня.

«Сьогодні я отримав важливий лист від президента Зеленського – лист, який говорить, що Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше, щоб досягти довготривалого миру, що його команда готова працювати під сильним лідерством президента Трампа», – заявив президент США.

Трамп додав, що «оцінив» це звернення українського президента.

«Що стосується угоди про корисні копалини та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який зручний час», – зацитував Трамп послання Зеленського.

США заборонили Великій Британії обмінюватися з Україною розвідданими

США заборонили Великій Британії обмінюватися з Україною розвідданими

США заборонили Великій Британії обмінюватися з Україною даними американської військової розвідки. Про це пише Daily Mail

Джерела видання повідомляють, що США пішли на такий крок у рамках заморожування військової допомоги Україні, проте офіційно в Білому домі або Пентагоні цю інформацію не коментували.

Також агентство пише, що Макрон і Стармер готові поїхати із Зеленським у США наступного тижня для представлення «єдиного фронту» щодо мирного плану, а Лондон «на всіх рівнях» переконує Вашингтон у тому, що військову підтримку Києва варто відновити.

Курський плацдарм – найгарячіший на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 108 бойових зіткнень.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 30 атак противника. Ворог завдав 403 артилерійських обстріли, з них 15 – із реактивних систем залпового вогню; здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 30 КАБ.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Дачного та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 17 атак агресора в бік населених пунктів Луч, Лисівка, Сергіївка, Улакли, Андріївка, Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне.

Втрати росіян на ранок 5 березня 2025 року

Учора ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили дванадцять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів і ще один важливий об’єкт противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1250 осіб.

Втрати ворожої техніки за добу: