Президент США Дональд Трамп заявил, что «работает над тем, чтобы прекратить войну в Украине», и призвал стороны вернуться к переговорам.

По словам Трампа, он получил «письмо» от президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорилось о готовности Киева к переговорам по устойчивому миру. Далее президент США процитировал фрагменты из сообщения, которое Зеленский публично обнародовал 4 марта.

«Сегодня я получил важное письмо от президента Зеленского — письмо, которое говорит, что Украина готова сесть за стол переговоров как можно быстрее, чтобы достичь долговременного мира, что его команда готова работать под сильным лидерством президента Трампа», — заявил президент США.

Трамп добавил, что «оценил» это обращение украинского президента.

«Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, то Украина готова подписать его в любое удобное время», — зацитировал Трамп послание Зеленского.

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США запретили Великобритании обмениваться с Украиной разведданными

США запретили Великобритании обмениваться с Украиной данными американской военной разведки. Об этом пишет Daily Mail

Источники издания сообщают, что США пошли на такой шаг в рамках заморозки военной помощи Украине, однако официально в Белом доме или Пентагоне эту информацию не комментировали.

Также агентство пишет, что Макрон и Стармер готовы поехать с Зеленским в США на следующей неделе для представления «единого фронта» относительно мирного плана, а Лондон «на всех уровнях» убеждает Вашингтон в том, что военную поддержку Киева стоит возобновить.

Курский плацдарм — самый горячий на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 108 боевых столкновений.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 30 атак противника. Враг нанес 403 артиллерийских обстрела, из них 15 — из реактивных систем залпового огня; совершил 20 авиационных ударов, сбросив 30 КАБ.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Дачного и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 17 атак агрессора в сторону населенных пунктов Луч, Лисовка, Сергеевка, Улаклы, Андреевка, Алексеевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 11 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь и Раздольное.

Потери россиян на утро 5 марта 2025

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двенадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов и еще один важный объект противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек.

Пготери вражеской техники за сутки: