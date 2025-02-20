Російські терористи в ніч на 20 лютого атакували Херсон, застосувавши три керовані авіабомби. Одна з авіабомб влучила в багатоквартирний будинок у Центральному районі, повідомив начальник військової адміністрації Херсона Роман Мрочко.

Унаслідок обстрілу зруйновано кілька поверхів житлового будинку.

Поранення дістали щонайменше п’ятеро людей, зокрема двоє 13-річних дітей. Як розповів Мрочко, це двійнята, хлопчик і дівчинка.

Мати дітей, імовірно, перебуває під завалами зруйнованого будинку, повідомив голова адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін. На місці проводять пошуково-рятувальну операцію.

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Частину європейських військ можуть розмістити в Одесі

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить президенту США Дональду Трампу план розгортання в Україні щонайменше 30 тисяч європейських військових для підтримки режиму припинення вогню.

Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела.

Згідно з англо-французьким планом, в українських містах, портах та інших об’єктах критичної інфраструктури, як-от атомні електростанції, далеко від нинішньої лінії фронту, буде розміщено менше ніж 30 тисяч військовослужбовців під керівництвом європейських країн.

Очікується, що під час зустрічі у Вашингтоні наступного тижня британський прем’єр-міністр детально розповість про те, як європейські війська зможуть забезпечити дотримання будь-якої угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва президента США.

Водночас він закликатиме Трампа тримати американські винищувачі та ракети в готовності у Східній Європі, щоб відповісти в разі, якщо Росія порушить умови будь-якого перемир’я.

Про ситуацію на фронті

На фронті, за даними Генштабу ЗСУ, за добу зафіксовано 122 бойові зіткнення.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Озарянівка, Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Луч, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у напрямках Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська дев’ять разів ішли вперед на позиції наших захисників у напрямку Новоандріївки та в районах Малих Щербаків і Степового.

Втрати ворога на ранок 20 лютого 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони, шість артилерійських засобів, пункт управління та один інший важливий об’єкт ворога.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1190 осіб.

Втрати ворожої техніки: