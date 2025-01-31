Наслідки повітряної атаки на Україну 31 січня

У ніч на 31 січня 2025 року противник атакував 102 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 59-х ударних БпЛА у 12 областях, зокрема – Миколаївській та Одеській.

Ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одеська та Черкаська області.

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Вночі дрони атакували Волгоградський НПЗ

У ніч на 31 січня дрони атакували російський НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

«Унаслідок падіння уламків одного з БПЛА на території нафтопереробного заводу виникла пожежа», – повідомив губернатор регіону Бочаров.

«ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка» – це найбільший виробник нафтопродуктів у так званому »Південному федеральному окрузі» Росії. Його потужність майже 15 млн тонн. НПЗ оточений промисловою зоною, в якій розташовані велика нафтобаза, Волгоградська теплоелектростанція і кілька інших підприємств.

Українські дрони торік уже атакували «ЛУКОЙЛ Волгограднафтопереробка» принаймні тричі: у лютому, липні та вересні.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби відбулося 150 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 10 ворожих спроб просунутися вперед поблизу Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Часівника та Предтечиного.

Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, в районах Торецька, Діліївки, Щербинівки та Кримського.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 71 атаку. Ворог намагався просунутися неподалік населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Андріївка, Звіряче, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Вдале, Ясенове, Шевченко та Дачне.

На Курському напрямку вчора відбулося 11 бойових зіткнень, агресор завдав 17 авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБ.

У районі міста Покровськ, ЗСУ змогли трохи відкинути ворога на північних околицях села Котлине. Про це повідомив у Telegram український військовий журналіст Богдан Мірошников.

За його словами, залізницею від Котлиного на Покровськ подальший рух окупантів було заблоковано. Але до цього вони встигли пройти приблизно 1,5 кілометра в бік міста. Далі на південь, в Удачному, тривають виснажливі для обох сторін бої.

У Звєр’євому нашим воїнам вдалося відновити раніше втрачені позиції глибиною до 400 метрів.

Солдатів КНДР могли відкликати з лінії фронту

За словами українських та американських офіційних осіб, солдатів Північної Корей було виведено з лінії фронту після того, як вони зазнали серйозних втрат. Зазначається, що корейців не бачили на війні близько двох тижнів.

Американські чиновники припускають, що рішення про виведення солдатів КНДР із фронту може бути не постійним.

«Цілком можливо, за їхніми словами, що північнокорейці можуть повернутися після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їхнього розгортання, щоб уникнути таких великих втрат», – зазначають у NYT.

Втрати ворога на ранок 31 січня 2025 року

Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали одного удару по району зосередження особового складу, три удари по пунктах управління, два удари по засобах ППО та сім – по інших важливих цілях противника.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників склали 1670 окупантів.

Втрати ворожої техніки за добу: