Последствия воздушной атаки на Украину 31 января

В ночь на 31 января 2025 года противник атаковал 102 ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 59-х ударных БпЛА в 12 областях, в том числе — Николаевской и Одесской.

Еще 37 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесская и Черкасская области.

Ночью дроны атаковали Волгоградский НПЗ

В ночь на 31 января дроны атаковали российский НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

«В результате падения обломков одного из БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар», — сообщил губернатор региона Бочаров.

«ЛУКОЙЛ Волгограднефтепереработка» — это крупнейший производитель нефтепродуктов в так называемом „Южном федеральном округе“ России. Его мощность почти 15 млн тонн. НПЗ окружен промышленной зоной, в которой расположены большая нефтебаза, Волгоградская теплоэлектростанция и несколько других предприятий.

Украинские дроны в прошлом году уже атаковали «ЛУКОЙЛ Волгограднафтопереработка» по крайней мере трижды: в феврале, июле и сентябре.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 150 боевых столкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили 10 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Орехово-Васильевки, Новомаркового, Ступочек, Часового Яра и Предтечино.

Враг 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении, в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Крымского.

На Покровском направлении нашими защитниками отражена 71 атака. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Андреевка, Зверево, Луч, Покровск, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное.

На Курском направлении вчера состоялось 11 боевых столкновений, агрессор нанес 17 авиационных ударов с применением 22 КАБ.

В районе города Покровск, ВСУ смогли немного отбросить врага на северных окрестностях села Котлино. Об этом сообщил в Telegram украинский военный журналист Богдан Мирошников.

По его словам, по железной дороге от Котлиного на Покровск дальнейшее движение окупантов было заблокировано. Но до этого они успели пройти примерно 1,5 километра в сторону города. Дальше к югу, в Удачном, продолжаются изнурительные для обеих сторон бои.

В Зверьево нашим воинам удалось восстановить ранее утраченные позиции глубиной до 400 метров.

Солдат КНДР могли отозвать с линии фронта

По словам украинских и американских официальных лиц, солдаты Северной Корей были выведены с линии фронта после того, как понесли серьезные потери. Отмечается, что корейцев не видели на войне около двух недель.

Американские чиновники предполагают, что решение о выводе солдат КНДР с фронта может быть не постоянным.

«Вполне возможно, по их словам, что северокорейцы могут вернуться после дополнительного обучения или после того, как россияне найдут новые способы их развертывания, чтобы избежать таких больших потерь», – отмечают в NYT.

Потери врага на утро 31 января 2025 года

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли один удар по району сосредоточения личного состава, три удара по пунктам управления, два удара по средствам ПВО и семь — по другим важным целям противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1670 оккупантов.



Потери вражеской техники за сутки: