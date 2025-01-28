Наслідки повітряної атаки по Україні 28 січня

У ніч на 28 січня російські терористи завдали удару по Україні за допомогою безпілотників. У різних областях працювала протиповітряна оборона, також є пошкодження.

В Одесі пошкоджено житлові будинки, загорілися близько десятка легкових автомобілів. В Одеському районі пошкоджено склад із зерном. Попередньо, постраждали чотири людини.

У Харкові російський «шахед» влучив у цивільне підприємство в Новобаварському районі, заявив міський голова Ігор Терехов. Там пошкоджено газову трубу і п’ять автомобілів.

У Чугуївському районі Харківської області безпілотник влучив у землю: через це горів зруйнований приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.

Голова військової адміністрації Черкаської області Ігор Табурець повідомив про те, що в області «не обійшлося без наслідків після російської атаки». За його словами, у регіоні розгорнули штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Міська голова Умані Ірина Плетньова уточнила, що в місті пошкоджено енергопостачання – енергетики вже працюють над його відновленням. «Уманьводоканал» працює на генераторах, але вода в будинки подається.

У Київській області внаслідок атаки «Шахедів» пошкоджено музей ретро-автомобілів, повідомляє ОВА. Знищено 9 транспортних засобів і 27 пошкоджено.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 159 бойових зіткнень.

Більше половини боїв відбулося на Покровському напрямку. Тут наші захисники зупинили 85 штурмів.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог завдав 24 авіаудари, скинувши при цьому 30 КАБ. Українські захисники відбили 13 штурмових дій загарбників.

Також Сили оборони України відбили раніше втрачені позиції під Торецьком, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Тим часом на фронті фіксується просування російських загарбників біля Торецька, Часового Яру та Курахового.

Втрати ворога на ранок 28 січня 2025 року

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два райони зосередження особового складу, два зенітно-ракетні комплекси противника.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1380 осіб.

Втрати ворожої техніки за добу: