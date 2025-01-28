Последствия воздушной атаки по Украине 28 января

В ночь на 28 января российские террористы нанесли удар по Украине с помощью беспилотников. В разных областях работала противовоздушная оборона, также есть повреждения.

В Одессе повреждены жилые дома, загорелись около десятка легковых автомобилей. В Одесском районе поврежден склад с зерном. Предварительно, пострадали четыре человека.

В Харькове российский «шахед» попал в гражданское предприятие в Новобаварском районе, заявил городской голова Игорь Терехов. Там повреждены газовая труба и пять автомобилей.

В Чугуевском районе Харьковской области беспилотник попал в землю: из-за этого горел разрушенный частный дом. Обошлось без пострадавших.

Глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец сообщил о том, что в области «не обошлось без последствий после российской атаки». По его словам, в регионе развернули штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Городская голова Умани Ирина Плетнева уточнила, что в городе повреждено энергоснабжение — энергетики уже работают над его восстановлением. «Уманьводоканал» работает на генераторах, но вода в дома подается.

В Киевской области в результате атаки «Шахедов» поврежден музей ретро-автомобилей, сообщает ОВА. Уничтожены 9 транспортных средств и 27 повреждены.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 159 боестолкновений.

Более половины боев произошло на Покровском направлении. Здесь наши защитники остановили 85 штурма.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 24 авиаудара, сбросив при этом 30 КАБ. Украинские защитники отбили 13 штурмовых действий захватчиков.

Также Силы обороны Украины отбили ранее утраченные позиции под Торецком, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Между тем на фронте фиксируется продвижение российских захватчиков у Торецка, Часового Яра и Курахово.

Потери врага на утро 28 января 2025

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, два зенитно-ракетных комплекса противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1380 человек.

Потери вражеской техни ки за сутки: