У Росії вночі «прилетіло» по нафтобазах і заводах

У ніч на 14 січня представники російської влади повідомили про «масштабні атаки» на кілька регіонів країни. Вибухи прогриміли в Брянську, Енгельсі, Казані, Бєлгороді та тимчасово окупованому Криму. Застосовано близько 200 БПЛА і кілька ATACMS, пишуть росЗМІ.

У Брянській області місцеві повідомляли про вибухи поблизу хімічного заводу імені 50-річчя СРСР у селищі Сільце. Цей завод виробляє вибухові речовини для держоборонзамовлення РФ і належить до холдингу «Техмаш».



У Казані дрони атакували хімічний завод «Оргсинтез». На території підприємства спалахнула пожежа.

Завод «Оргсинтез» спеціалізується на виробництві хімічних речовин, таких як полімери, поліетилен і бісфенол, і є єдиним виробником севілену в Росії.

Згідно з повідомленнями в росЗМІ, зараз вогонь охопив 3 цистерни на території заводу. Також, за попередніми даними, поруч із заводом під ударом опинилася база зріджених газів.

Крім того, через атаку дронів у Казані не працює аеропорт. Наразі не приймають і не відправляють рейси.

Нафтобаза в Енгельсі, де п’ять днів не могли загасити пожежу на нафтобазі через атаку БпЛА, знову була атакована дронами. Очевидці кажуть, що в об’єкт влучили щонайменше двічі, після цього там почалася потужна пожежа.

По Україні вночі випустили 80 безпілотників

Сили ППО збили 58 із 80 дронів, 21 безпілотник-імітатор – локально втрачено, повідомили в Повітряних силах. Протиповітряна оборона працювала в 11 областях, зокрема в Одеській.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.

Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 77 штурмів агресора.

Окупанти планують перерізати наземні шляхи постачання до Покровська та Мирнограду на Донеччині, щоб змусити українські війська відступити з цих міст. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 13 січня.

Траси Т-0405 і Т-0406 є двома з трьох основних наземних шляхів забезпечення українського угруповання в районі Покровська-Мирнограда, що пролягають зі сходу на захід.

«Російські війська, ймовірно, мають намір перерізати українські наземні лінії постачання в Покровськ і Мирноград, щоб змусити українські підрозділи вийти з цих міст протягом наступних місяців», – вважають аналітики ISW.

На думку експертів, просування російських військ на схід і захід від Покровська може ускладнити логістику та спроможність українських військ поповнювати запаси й передислоковувати війська, у результаті Сили оборони будуть змушені відступити на північ, що дасть змогу російським окупантам оточити Покровськ і Мирноград. Це також дозволить росіянам просунутися до адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями.

Втрати ворога на ранок 14 січня 2025 року

Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили один район зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та ще один важливий об’єкт противника.

Минулої доби втрати живої сили загарбників становили 1330 окупантів.



Втрати ворожої техніки за добу: