В России ночью «прилетело» по нефтебазам и заводам

В ночь на 14 января представители российских властей сообщили о «масштабных атаках» на несколько регионов страны. Взрывы прогремели в Брянске, Энгельсе, Казани, Белгороде и временно оккупированном Крыму. Применено около 200 БПЛА и несколько ATACMS, пишут росСМИ.

В Брянской области местные сообщали о взрывах вблизи химического завода имени 50-летия СССР в поселке Сельцо. Этот завод производит взрывчатые вещества для гособоронзаказа РФ и относится к холдингу «Техмаш».

В Казани дроны атаковали химический завод «Оргсинтез». На территории предприятия вспыхнул пожар.

Завод «Оргсинтез» специализируется на производстве химических веществ, таких как полимеры, полиэтилен и бисфенол, и является единственным производителем севилена в России.

Согласно сообщениям в росСМИ, сейчас огонь охватил 3 цистерны на территории завода. Также, по предварительным данным, рядом с заводом под ударом оказалась база сжиженных газов.

Кроме того, из-за атаки дронов в Казани не работает аэропорт. Сейчас не принимают и не отправляют рейсы.

Нефтебаза в Энгельсе, где пять дней не могли потушить пожар на нефтебазе из-за атаки БпЛА, снова была атакована дронами. Очевидцы говорят, что в объект попали минимум два раза, после этого там начался мощный пожар.

По Украине ночью выпустили 80 беспилотников

Силы ПВО сбили 58 из 80 дронов, 21 беспилотник-имитатор — локально потерян, сообщили в Воздушных силах. Противовоздушная оборона работала в 11 областях, в частности в Одесской.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений.

Больше всего боев произошло на Покровском направлении, где наши защитники остановили 77 штурма агрессора.

Оккупанты планируют перерезать наземные пути снабжения в Покровск и Мирноград в Донецкой области, чтобы заставить украинские войска отступить из этих городов. Об этом пишут аналитики Института изучения войны в отчете за 13 января.

Трассы Т-0405 и Т-0406 являются двумя из трех основных наземных путей обеспечения украинской группировки в районе Покровска-Мирнограда, пролегающих с востока на запад.

«Российские войска, вероятно, намерены перерезать украинские наземные линии снабжения в Покровск и Мирноград, чтобы заставить украинские подразделения выйти из этих городов в течение следующих месяцев», — считают аналитики ISW.

По мнению экспертов, продвижение российских войск на восток и запад от Покровска может усложнить логистику и способность украинских войск пополнять запасы и передислоцировать войска. в результате Силы обороны будут вынуждены отступить на север, что позволит российским оккупантам окружить Покровск и Мирноград. Это также позволит россиянам продвинуться к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями.

Потери врага на утро 14 января 2025 года

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и еще один важный объект противника.

За прошедшие сутки потери живой силы захватчиков составили 1330 оккупантов.

Потери вражеской техники за сутки: