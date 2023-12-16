Війна, 661 день: підсумки нічної атаки «шахедами» та ситуація на фронті

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних дронів, у тому числі 11 – на південному напрямку.

Авіаційних ударів зазнали: Красний Хутір, Грем’яч Чернігівської області; Волфине Сумської області; Мар’їнка, Максимілянівка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах та проводить активну диверсійну діяльність.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога східніше Тернів, Ямполівки Донецької області та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 18 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, Сили оборони успішно відбили 20 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники успішно відбили 13 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили 2 атаки окупантів біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника західніше Новопокровки та південіше Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, минулої доби, протиповітряною обороною знищено 1 керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.

Більше подробиць про втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні – в інфографіці: