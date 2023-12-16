Война, 661 день: итоги ночной атаки «шахедами» и ситуация на фронтере

По официальным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 беспилотник (БпЛА) типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных дронов, в том числе 11 – на южном направлении.

Авиационные удары получили: Красный Хутор, Гремяч Черниговской области; Волфин Сумской области; Марьинка, Максимиляновка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит активную диверсионную деятельность.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 18 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Так, Силы обороны успешно отбили 20 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники успешно отразили 13 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили 2 атаки оккупантов возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника западнее Новопокровки и южнее Работино Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении украинские защитники удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также за прошедшие сутки противовоздушная оборона уничтожена одну управляемую ракету Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 состава боеприпасов противника.

Больше подробностей о потерях врага с начала полномасштабного вторжения и по сегодняшний день – в инфографике: