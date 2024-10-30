В Одесі пролунала серія вибухів – місто атакувала російська авіація (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Тривогу в Одесі та області дали о 19:20.

«Тактична авіація в Чорному морі», – попереджають моніторингові канали.

«Одеса та район, будьте в укриттях!» – закликає голова ОВА Олег Кіпер.

Попередньо в даний час в акваторії Чорного моря спостерігаються не менше 4-х бортів-носіїв ракет повітряного базування, також поблизу Одеси заходять кілька розвідувальних дронів.

Можливо, що вибухи, які чули одесити кілька хвилин тому – це робота наших захисників неба по ворожих дронах.

Крім того є загроза застосування балістики з території тимчасово окупованого Криму.

Також повідомляється про запуск у бік Одеси та області ракет, їхній підліт очікується приблизно через 7-10 хвилин.

«Одеське життя» наполегливо закликає своїх читачів: бережіть себе та по можливості залишайтесь у укриттях!

Ми продовжуємо стежити за ситуацією і у разі зміни обстановки або появи нових подробиць обов’язково повідомимо про це.

ОНОВЛЕНО 20:01:

Телеграм-канал «Миколаївський Ванек» повідомляє про вихід балістики у бік Затоки.

В Одесі тим часом знову пролунали вибухи. Ймовірно, це йде бойова робота наших сил протиповітряної оборони щодо ракет і розвіддронів.

Але покидати укриття ще зарано.

ОНОВЛЕНО 20:09:

Попередньо в області є «прильоти», але також деякі цілі успішно збили наші ППО.

Однак не виключено повторних пусків. Так що до відбою бажано перебувати в укриттях (або хоча б дотримуватися «правила двох стін» будинку).

«Залишайтеся в укриттях. Усі минулі вибухи були поза межами міста», – повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов.

ОНОВЛЕНО 20:18:

Як пише «Миколаївський Ванек» (Телеграм-канал, який пов’язують із Миколаївською ОВА), наразі всі борти росіян відлітають.

«Було близько 10 керованих авіаційних ракет та 2 балістичні ракети. Основний удар був у бік Затоки. Про наслідки інформація буде пізніше», – йдеться у повідомленні.

О 20:19 було дано відбій повітряної тривоги.

Чекаємо на офіційну інформацію від військових.