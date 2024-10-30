В Одесі пролунала серія вибухів – місто атакувала російська авіація (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Увечері середи, 30 жовтня 2024 року, в Одесі знову пролунав сигнал повітряної тривоги. Повідомляється про активність ворожої авіації в акваторії Чорного моря та загрозу застосування балістики з території окупованого Криму. І невдовзі городяни почули кілька вибухів.
Тривогу в Одесі та області дали о 19:20.
«Тактична авіація в Чорному морі», – попереджають моніторингові канали.
«Одеса та район, будьте в укриттях!» – закликає голова ОВА Олег Кіпер.
Попередньо в даний час в акваторії Чорного моря спостерігаються не менше 4-х бортів-носіїв ракет повітряного базування, також поблизу Одеси заходять кілька розвідувальних дронів.
Можливо, що вибухи, які чули одесити кілька хвилин тому – це робота наших захисників неба по ворожих дронах.
Крім того є загроза застосування балістики з території тимчасово окупованого Криму.
Також повідомляється про запуск у бік Одеси та області ракет, їхній підліт очікується приблизно через 7-10 хвилин.
«Одеське життя» наполегливо закликає своїх читачів: бережіть себе та по можливості залишайтесь у укриттях!
Ми продовжуємо стежити за ситуацією і у разі зміни обстановки або появи нових подробиць обов’язково повідомимо про це.
ОНОВЛЕНО 20:01:
Телеграм-канал «Миколаївський Ванек» повідомляє про вихід балістики у бік Затоки.
В Одесі тим часом знову пролунали вибухи. Ймовірно, це йде бойова робота наших сил протиповітряної оборони щодо ракет і розвіддронів.
Але покидати укриття ще зарано.
ОНОВЛЕНО 20:09:
Попередньо в області є «прильоти», але також деякі цілі успішно збили наші ППО.
Однак не виключено повторних пусків. Так що до відбою бажано перебувати в укриттях (або хоча б дотримуватися «правила двох стін» будинку).
«Залишайтеся в укриттях. Усі минулі вибухи були поза межами міста», – повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов.
ОНОВЛЕНО 20:18:
Як пише «Миколаївський Ванек» (Телеграм-канал, який пов’язують із Миколаївською ОВА), наразі всі борти росіян відлітають.
«Було близько 10 керованих авіаційних ракет та 2 балістичні ракети. Основний удар був у бік Затоки. Про наслідки інформація буде пізніше», – йдеться у повідомленні.
О 20:19 було дано відбій повітряної тривоги.
Чекаємо на офіційну інформацію від військових.